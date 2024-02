Juan Ayuso (Barcelona, 2002) estrenó la nueva temporada en la Clásica Jaén Paraíso Interior con la confianza que da la salud. Sufrió mucho en el comienzo de la temporada pasada por problemas físicos, un pinzamiento en un nervio, que le hizo perderse la primera parte de curso.

¿Está más tranquilo que el año pasado?

Sin duda. El año pasado estaba entre clínicas, médicos y pruebas y es un ambiente muy diferente.

¿Qué fue lo peor?

Sin duda la incertidumbre. A nivel mental sobre todo porque la lesión no me impedía hacer vida normal, pero no me permitía montarme en la bici y la incertidumbre de no saber qué estaba pasando fue lo que hizo que esos meses se hicieran muy largos.

¿Cómo es para usted debutar en el Tour?

Lo vivo con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas. Es el sueño de niño, de cualquier ciclista que empieza. Es la carrera de referencia, porque el Tour llega más allá del propio ciclismo, abre las barreras y es uno de los eventos más grandes del mundo. Hacerlo bien allí y destacar allí sin duda es un antes y un después.

Después del Tour llegan los Juegos y el Mundial. ¿Tiene esos objetivos en la cabeza?

Sin duda. He hablado con Mompa [Pascual Momparler, el seleccionador] y le he dejado claro que quiero y deseo estar en esas carreras y llegar bien. Y el planteamiento que tiene el equipo es que el gran objetivo es el Tour y después son los Juegos Olímpicos y el Mundial.

¿Le quita un poco de presión ir al Tour junto a Pogacar?

Presión por parte del equipo, sin duda, pero la que me pongo a mí y la autoexigencia esté o no esté Tadej o cualquier otro compañero es la misma porque yo soy el primero que quiero hacerlo lo mejor posible.

¿Quién le exige más, Matxin o usted?

Yo.

¿Cómo vive esa rivalidad con Carlos Rodríguez que tienen casi desde pequeños?

Muy bien. Hablo por mí y no quiero hablar por él, pero yo creo que haber competido tantos años juntos nos ha hecho mejorar mucho en categorías inferiores y es un placer que la persona contra la que has estado siempre compitiendo también esté en lo más alto del deporte.

Tiene un breve pasado como futbolista en el Canillas. ¿Coincidió con el hijo de Mourinho?

Jugué hasta que tenía 12 años, bastante, como cualquier chaval. Coincidí con los hijos de Zidane, que también estaban por ahí.

¿Tuvo claro siempre que su sitio estaba en el ciclismo?

Yo creo que de pequeño no piensas qué deporte se te da mejor, pero cuando pasé a cadetes dejé el fútbol porque vi que el ciclismo se me daba bastante mejor y no solo por eso, sino porque también disfrutaba bastante más.

Históricamente los ciclistas salían de la pobreza. ¿Cómo ha cambiado eso ahora?

Por desgracia el ciclismo cada vez es más caro. Ahí entramos con mi fundación y vamos a intentar ayudar a gente que tenga hijos que quieran iniciarse en el ciclismo, que estén en el ciclismo, con material y con todas sus ayudas. Se está poniendo más difícil apuntar a un niño a ciclismo que a atletismo o a cualquier otro deporte y yo quiero poner mi granito de arena para intentar ayudar.

¿Es un problema para que salgan el ciclistas?

Es una barrera de entrada bastante grande. Luego cuando se pasa no es como la Fórmula 1, que tienes que seguir invirtiendo barbaridades, pero la primera barrera es la que te puede llegar a frenar cuando la afición aún no es muy muy grande y se trata de apuntar a un niño a hacer deporte.

Alguien como usted, que ha vivido en Barcelona, en Madrid, en Atlanta, en Jávea ¿sabe de dónde es?

De Jávea.