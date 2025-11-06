Barcelona - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El primer duelo de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la novena jornada de la fase regular de la Euroliga 2025/26, se presenta como uno de los partidos más emocionantes de la fecha. Este viernes 7 de noviembre, a las 20:30 horas, el Palau Blaugrana será el escenario de un nuevo clásico cargado de tensión y rivalidad. Ambos equipos vienen con realidades diferentes tras sus últimas actuaciones en competición europea y doméstica.

El Barcelona llega con la necesidad de consolidar su fortaleza en casa, un aspecto que ha sido complejo durante esta temporada. En la Euroliga, el equipo de Joan Peñarroya ocupa el séptimo puesto con un balance de 5 victorias y 3 derrotas, tras superar a rivales notables como el Olimpia Milano (74-72) y el Partizán (76-78) en las últimas dos jornadas aunque ha sufrido derrotas dolorosas, entre ellas la reciente contra Zalgiris Kaunas (73-88) en casa.

En la Liga Endesa, el Barça viene de una derrota ajustada ante el UCAM Murcia, un resultado que refleja las dificultades de los azulgranas para mantener consistencia en la competición doméstica. Sin embargo, la buena racha de Tornike Shengelia (duda hasta el último momento) y el posible regreso de Nicolás Laprovittola, llenan de ilusión al conjunto catalán.

Por otro lado, el Real Madrid de Sergio Scariolo llega con la motivación de mantener su gran momento, especialmente tras imponerse con autoridad en la última jornada de la Euroliga frente al Fenerbahce (84-58). En Europa, el Madrid ocupa el noveno puesto con 4 victorias y 4 derrotas, siendo fuerte en casa pero con muchas dudas de visita. En la competición doméstica, el equipo madrileño derrotó hace pocos días al Casademont Zaragoza con claridad (83-95), donde ha comenzado a romper la mala racha que venía arrastrando a domicilio y que ahora busca reafirmar en El Clásico.

Además, el conjunto blanco enfrenta este partido con la baja de Chuma Okeke, quien se pierde su tercer encuentro consecutivo debido a un esguince en el tobillo izquierdo y sigue pendiente de evolución, una ausencia que reduce las opciones de rotación en la pintura para Scariolo.

El encuentro promete ser un duelo táctico donde la batalla interior entre Edy Tavares y Willy Hernangómez será crucial. El ritmo de juego será otro aspecto determinante: si el Barcelona logra imponer su velocidad, puede generarle problemas al Madrid; en cambio, si los blancos controlan el tempo, su experiencia y profundidad de banquillo, inclinarán la balanza a su favor. Además, está el espectáculo que prometen Laprovittola, Hezonja y Musa desde el juego exterior, fuente de puntos importantes para ambos.

Peñarroya ha destacado que tanto su equipo como el Madrid no están desesperados por ganar, reconociendo la dificultad y el valor emocional añadido que tiene este tipo de partidos. Confía en que la intensidad defensiva y el control emocional sean claves, además de la necesidad de apoyo del Palau para lograr un triunfo que daría un plus de autoestima al equipo.

Horario y dónde ver online TV el Barcelona - Real Madrid, Euroliga 2025/26, El Clásico

El partido comenzará a las 20:30 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO y M+ Deportes (63). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, narración en directo y declaraciones posteriores, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).