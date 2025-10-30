El Real Madrid de Scariolo ya tiene nuevo pívot

El Real Madrid ha anunciado este jueves la llegada de un nuevo pívot para la rotación de Sergio Scariolo. Se trata de Alex Len, internacional por Ucrania y que ha jugado doce temporadas en la NBA. La última de ellas, la pasada, en Los Ángeles Lakers. El pívot firma con el conjunto blanco por lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta el 30 de junio de 2027.

Len ha jugado en Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021), Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025). Aterriza en el Real Madrid tras acumular una amplia experiencia de 708 partidos como jugador de la mejor liga del mundo.

Tiene 32 años y con sus 213 centímetros de estatura debe ser un gran complemento para Eddy Tavares en el juego interior de los de Scariolo. Llega en sustitución de Bruno Fernando, que no ha conseguido adaptarse a lo que pedía el nuevo entrenador y ya había estado ausente en los últimos encuentros.

Sin ir más lejos, ante el Bayern, el martes, el Real Madrid sufrió cuando Tavares tenía que descansar en el banquillo, porque con menos centímetros en la pintura, los alemanes conseguían hacer daño fácilmente en ataque.