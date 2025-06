España, finalista del Eurobasket con una victoria heroica ante Francia

Las casas de apuestas, la IA y demás fijaban en un 87 por ciento las posibilidades de que Francia se metiera en la final del Eurobasket. España tenía sólo un 13 por ciento. Pues resulta que "La Familia" buscará el domingo el quinto oro continental después de una lección en defensa que acabó con la subcampeona olímpica. España encajó 8 puntos en el tercer cuarto y 18 en el último. Después de lograr la clasificación para los Mundiales de Berlín, la selección ganó la quinta de sus últimas seis semifinales continentales. Fue un triunfo coral, trabajadísimo y con Awa Fam (21 puntos y 9 rebotes) como referente.

El objetivo de España era llegar viva al último cuarto, que Francia no sacara a la selección del partido hasta el tramo final y llegados a ese punto, a jugar. La misión era peliaguda. Francia está a otro nivel físico en relación a todas las selecciones del torneo, no sólo con España. Si "La Familia" llegaba al campeonato por bajas, Francia también contaba con una importante lista de ausencias. Pero la base y la filosofía de las "bleus" son las mismas que las del equipo que las hizo pasar canutas a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos (66-67). Sólo Turquía había metido en problemas a Francia antes en el torneo (69-71). España estaba obligada a cuajar un partido perfecto, no dejar grietas en su juego. La selección fue vertical desde el principio, atacó con sentido y buscó y encontro a Awa Fam. La pívot del Valencia Basket hizo de Raquel Carrera en el cruce de cuartos. Su lectura del juego sujetó al equipo durante muchos minutos. El problema de jugar contra Francia es que conlleva un desgaste permanente y no puede haber un segundo de despiste. "Cuesta dar dos pases seguidos", advertía Miguel Méndez.

Y España se encontró con varios problemas. La defensa francesa mete muchas manos, ocupa mucho espacio y genera pérdidas. España acumulaba diez mediado el partido. Demasiadas. Había más contratiempos: el dominio en el rebote era abrumador. La prueba más fehaciente era el rosco en el número de rebotes ofensivos. Ni una segunda oportunidad en los dos primeros cuartos. Y el tercer pilar era la nula amenaza exterior. No es que el desacierto fuera llamativo. Es que España apenas lanzó de tres y se trataba de tener cuantas armas amenazando mejor. Ayayi simbolizó como nadie lo que son las galas. Tamaño, versatilidad y amenaza desde cualquier posición. España se tambaleó. Apenas sumó dos puntos entre el final del primer cuarto y casi el ecuador del segundo, pero al descanso el partido estaba abierto. Dominaba Francia sí, pero la sensación de autoridad no era absoluta.

Y la defensa ayudó a que la selección siguiera creyendo. El trabajo atrás incitó a las "bleus" a probar de tres. El desacierto dejó a Francia cinco minutos sin anotar. España tampoco logró desatarse en ataque en ningún momento, pero a base de fe y competitividad el partido estaba donde quería la selección. Francia sólo fue capaz de anotar 8 puntos en el tercer cuarto, Fam seguía haciendo daño por dentro y con un triple de Elena Pueyo "La Familia" se puso por delante. Un robo de Alba Torrens fue la culminación de un cuarto poco menos que perfecto. La prueba del infinito deseo de España eran los cinco tapones que acumulaba España. Y el plan de partido se estaba cumpliendo de forma admirable. Restaban diez minutos y España mandaba (49-46).

La selección había perdido el respeto a la presencia en pista de las francesas. Y éstas van sobradas de físico, pero no de talento. La defensa de España se convirtió en un jeroglífico imposible de resolver así que con seis minutos por delante la selección estaba en un escenario ideal (55-50). Una selección que promediaba en el torneo 90 puntos por partido estaba en el tramo final con poco más de la mitad. El partido se movía como quería España y el sobresaliente trabajo atrás aumentó la confianza en el otro lado de la pista. ¿Consecuencia? Awa Fam anotó un triple; Elena Buenavida, otro. Restaban 2:30 y España mandaba, 61-56. El arreón de Francia se quedó a medias gracias a la defensa de España. Un tapón de Alba Torrens, el séptimo de la selección, dejó a España con la última posesión y en ventaja (63-62). Alba, la capitana, anotó los dos tiros libres. Francia tenía 16.3. Ayayi falló el enésimo triple de Francia (5/30), pero Francia tuvo una última oportunidad. La defensa de España volvió a ser muy inteligente. Cometió falta a 2.4. Francia anotó un tiro libre, pero cogió el rebote ofensivo y España cometió otra falta. Sólo encajó otro tiro libre y la final no se escapó.

65. España (18+13+18+16): Ortiz (4), Torrens (12), Vilaró (0), Araújo (6) y Fam (21) -quinteto titular- Ayuso (0), Pueyo (9), Ginzo (2), Carrera (4), Buenavida (5) y Etxarri (2).

64. Francia (18+20+8+18): Bernies (6), Toure (14), Salaün (9), Ayayi (19) y Rupert (2) -quinteto titular- Badiane (6), Lacan (4), Astier (0), Foppossi (3), Brochant (0) y Pouye (0).

Árbitros: Salins (Let), Anaya (Pan) y Horozov (Bul). Sin eliminadas.

Incidencias: 4.869 espectadores en el Palacio de la Paz y la Amistad. Partido correspondiente a la primera semifinal del Eurobasket.

FASE FINAL EUROBASKET

Cuartos de final

Francia, 83-Lituania, 61

Italia, 74-Turquía, 73

España, 88- República Checa, 81

Bélgica, 83-Alemania, 59

Semifinales

España, 65-Francia, 64

Italia-Bélgica

Final

España-¿? (19:30)

Francia-¿? (16:30, tercer y cuarto puesto)