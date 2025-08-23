España sufre una derrota inquietante en Alemania

España cierra la preparación con cinco derrotas en seis partidos, el último ante Alemania en Colonia, y demasiados interrogantes derivados de unas semanas marcadas por los problemas físicos. A partir del jueves será el momento de que un Juancho Hernangómez desaparecido haga acto de presencia, de testar la dimensión actual de De Larrea (máximo anotador de España con 14 puntos) y Saint-Supery, de examinar la consistencia de Willy, la ascendencia de Aldama, el liderazgo de Brizuela...

España dejó en Colonia un primer cuarto de hora inquietante. La defensa, ese factor imprescindible, dejó jugar a los alemanes. Y si a tipos como Schröder (22 puntos) o Wagner (29) además los permites correr... la que te cae encima es algo parecido al 36-18 con que se encontró el equipo de Scariolo en el segundo cuarto. Hubo demasiadas vías de agua en ese tramo. Sólo Aldama y Pradilla fueron capaces de anotar en el primer cuarto. Once míseros puntos sumó España en la puesta en escena. Mientras los locales volaban, la selección no había acudido al tiro libre, no había atrapado un rebote ofensivo y había regalado siete posesiones. Demasiadas facilidades ante un peso pesado del Eurobasket.

Scariolo agitó el equipo con la coincidencia en pista de Santi Yusta y Brizuela, los dos anotadores exteriores más fiables. El escolta del Barça ejerció de base y al menos aparecieron más focos anotadores. Un par de rachitas de acierto exterior, de Yusta y Brizuela más un par de triples de De Larrea, enderezaron lo que estaba siendo una mala tarde. El base va para jugador muy grande y este verano se trata de que su potencial no se vea recortado por la asunción de responsabilidades que no tenía previstas. Fue capaz de asumir tiros teniendo enfrente a un elemento como Schröder. Y Scariolo siguió meneando el equipo. Probó un quinteto con cuatro pequeños y Aldama, pero Alemania nunca llegó a sentirse amenazada porque la selección se quedó en 15 puntos anotados en el tercer cuarto.

El colmillo competitivo del equipo fue lo que permitió a España seguir agarrada al partido hasta cinco minutos del final. Hubo conatos de asalto, varios acercamientos a cinco puntos, pero los alemanes estaban para pocas bromas.

95. Alemania (24+25+16+30): Schröder (22), Obst (11), Wagner (29), Theis (6) y Voigtmann (8) -quinteto titular- Bonga (9), Kratzer (0), T. Da Silva (0), Lo (4), Thiemann (0), Hollatz (6), O. Da Silva (0).

78. España (11+28+15+24): De Larrea (14), Yusta (13), Parra (7), Aldama (12) y Willy (8) -quinteto titular- Pradilla (9), Brizuela (8), Juancho (2), López-Arostegui (0), Sima (2), Puerto (3), Saint-Supery (0), Ferrando (0) y Nogués (0).

Árbitros: Glisic, Zupancic y Kukelcic. Sin eliminados.

Incidencias: 18.517 espectadores en el Lanxess Arena. Sexto partido de preparación de España para el Eurobasket.