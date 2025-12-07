Acceso

Llull lo vuelve a hacer: una canasta en la última décima permite al Madrid ganar en Tenerife

El capitán resolvió la visita a La Laguna Tenerife con una canasta sobre la bocina. Es la séptima victoria consecutiva del Real Madrid

Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna TenerifeMiguel Ángel PoloAgencia EFE
El Madrid sumó su séptima victoria en Liga Endesa ante La Laguna Tenerife gracias a la inspiración de su capitán. Una vez más Sergi Llull se encontró con la posesión decisiva y la resolvió para su equipo. Jaime Fernández había anotado un tiro libre a falta de 2.9 que había situado por delante a los locales (70-69). La pizarra de Scariolo dibujó una jugada para el capitán. Balón a las manos de Llull. El capitán se paró a tres metros y medio del aro y soltó un tiro que acabó con la discusión.

Fue el peso de la veteranía. Como la de Marcelinho Huertas. El brasileño está camino de los 43 años y sigue siendo la pieza sobre la que casi todo gira en La Laguna Tenerife. Los números no mienten. Juega más que nadie (25:25), lidera la anotación (16,6), es el mejor pasador (6,6) y sólo dos jugadores rebotean más (3,1). Molestias en la fascia plantar le dejaron fuera y su baja dejó a los isleños huérfanos durante medio partido. Sin su facilidad para anotar, asistir y romper defensas los locales estuvieron perdidos los dos primeros cuartos.

La defensa del Madrid lo condicionó todo durante medio partido. Salvo un parcial de 10-0 en el primer cuarto fruto de la relajación, el choque se movió en principio por donde quisieron los de Scariolo. Y la exigencia atrás la volvió a marcar, como sucedió en Estambul, Usman Garuba. Su capacidad para alterar los partidos sin necesidad de anotar le hacen un jugador único. Su actividad y el dominio en el rebote obligaban a La Laguna Tenerife a anotar desde fuera. Y no lo hizo hasta el tercer cuarto. Cuando aparecieron los tiradores e igualaron el rebote, el partido se equilibró antes del tramo final.

En un escenario exigente los isleños llegaron a disponer de varias posesiones para ponerse por delante, pero no llegaron a culminar la remontada. El Madrid, acostumbrado a manejar diferencias mínimas, siguió gobernando el partido sin brillantez. Scariolo apostó por Campazzo y Feliz en pista. El equipo empezó a atacar con algo más de criterio y sacó provecho en cada acción para responder a los arreones locales que llegaban a golpe de triple. Con los locales sumando al menos de tres en tres fueron capaces de llegar al último minuto con todo por decidir (69-69 a 49.9). El cupo de errores estuvo muy repartido. Hezonja, el mejor del Madrid, falló un triple. Jaime Fernández no logró anotar y Campazzo cometió una falta de ataque que daba dos tiros libres al escolta local con 2.9 por delante. Sólo anotó uno y luego apareció Llull.

70. La Laguna Tenerife (16+9+23+22): Fitipaldo (5), Van Beck (15), Scrubb (8), Doornekamp (7) y Guerra (7) -quinteto titular- Shermadini (4), Fernández (14), Bordón (2), Abromaitis (0), Giedraitis (3) y Alderete (3).

71. Real Madrid (18+15+16+22): Campazzo (9), Krämer (5), Procida (4), Hezonja (20) y Tavares (7) -quinteto titular- Garuba (2), Maledon (3), Okeke (6), Deck (5), Llull (11), Feliz (0) y Len (2).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Sánchez Benito. Eliminado Campazzo. Técnica a Sergio Scariolo.

Incidencias: 5.044 espectadores en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa.

9ª jornada: Recoletas San Pablo Burgos, 88-UCAM Murcia, 110; Hiopos Lleida, 88-Unicaja, 89; Covirán Granada, 83-Casademont Zaragoza, 92; Bàsquet Girona, 103-Río Breogán, 80; Joventut, 83-BAXI Manresa, 79; La Laguna Tenerife, 70-Real Madrid, 71; Barcelona-MoraBanc Andorra (17:00); Surne Bilbao Basket-Dreamland Gran Canaria (18:00) y Kosner Baskonia-Valencia Basket (19:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (8/1); 2. Valencia (7/1); 3. UCAM Murcia (7/2); 4. Joventut (7/2); 5. La Laguna Tenerife (6/3); 6. Unicaja (6/3); 7. Barcelona (4/4); 8. Baskonia (4/4); 9. Río Breogán (4/5); 10. Bàsquet Girona (4/5); 11. Hiopos Lleida (4/5); 12. Dreamland Gran Canaria (3/5); 13. Surne Bilbao Basket (3/5); 14. MoraBanc Andorra (3/5); 15. BAXI Manresa (3/6); 16. Casademont Zaragoza (3/6); 17. Covirán Granada (1/8); 18. Recoletas San Pablo Burgos (1/8).

