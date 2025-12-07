Llull lo vuelve a hacer: una canasta en la última décima permite al Madrid ganar en Tenerife

El Madrid sumó su séptima victoria en Liga Endesa ante La Laguna Tenerife gracias a la inspiración de su capitán. Una vez más Sergi Llull se encontró con la posesión decisiva y la resolvió para su equipo. Jaime Fernández había anotado un tiro libre a falta de 2.9 que había situado por delante a los locales (70-69). La pizarra de Scariolo dibujó una jugada para el capitán. Balón a las manos de Llull. El capitán se paró a tres metros y medio del aro y soltó un tiro que acabó con la discusión.

Fue el peso de la veteranía. Como la de Marcelinho Huertas. El brasileño está camino de los 43 años y sigue siendo la pieza sobre la que casi todo gira en La Laguna Tenerife. Los números no mienten. Juega más que nadie (25:25), lidera la anotación (16,6), es el mejor pasador (6,6) y sólo dos jugadores rebotean más (3,1). Molestias en la fascia plantar le dejaron fuera y su baja dejó a los isleños huérfanos durante medio partido. Sin su facilidad para anotar, asistir y romper defensas los locales estuvieron perdidos los dos primeros cuartos.

La defensa del Madrid lo condicionó todo durante medio partido. Salvo un parcial de 10-0 en el primer cuarto fruto de la relajación, el choque se movió en principio por donde quisieron los de Scariolo. Y la exigencia atrás la volvió a marcar, como sucedió en Estambul, Usman Garuba. Su capacidad para alterar los partidos sin necesidad de anotar le hacen un jugador único. Su actividad y el dominio en el rebote obligaban a La Laguna Tenerife a anotar desde fuera. Y no lo hizo hasta el tercer cuarto. Cuando aparecieron los tiradores e igualaron el rebote, el partido se equilibró antes del tramo final.

En un escenario exigente los isleños llegaron a disponer de varias posesiones para ponerse por delante, pero no llegaron a culminar la remontada. El Madrid, acostumbrado a manejar diferencias mínimas, siguió gobernando el partido sin brillantez. Scariolo apostó por Campazzo y Feliz en pista. El equipo empezó a atacar con algo más de criterio y sacó provecho en cada acción para responder a los arreones locales que llegaban a golpe de triple. Con los locales sumando al menos de tres en tres fueron capaces de llegar al último minuto con todo por decidir (69-69 a 49.9). El cupo de errores estuvo muy repartido. Hezonja, el mejor del Madrid, falló un triple. Jaime Fernández no logró anotar y Campazzo cometió una falta de ataque que daba dos tiros libres al escolta local con 2.9 por delante. Sólo anotó uno y luego apareció Llull.

70. La Laguna Tenerife (16+9+23+22): Fitipaldo (5), Van Beck (15), Scrubb (8), Doornekamp (7) y Guerra (7) -quinteto titular- Shermadini (4), Fernández (14), Bordón (2), Abromaitis (0), Giedraitis (3) y Alderete (3).

71. Real Madrid (18+15+16+22): Campazzo (9), Krämer (5), Procida (4), Hezonja (20) y Tavares (7) -quinteto titular- Garuba (2), Maledon (3), Okeke (6), Deck (5), Llull (11), Feliz (0) y Len (2).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Sánchez Benito. Eliminado Campazzo. Técnica a Sergio Scariolo.

Incidencias: 5.044 espectadores en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa.

9ª jornada: Recoletas San Pablo Burgos, 88-UCAM Murcia, 110; Hiopos Lleida, 88-Unicaja, 89; Covirán Granada, 83-Casademont Zaragoza, 92; Bàsquet Girona, 103-Río Breogán, 80; Joventut, 83-BAXI Manresa, 79; La Laguna Tenerife, 70-Real Madrid, 71; Barcelona-MoraBanc Andorra (17:00); Surne Bilbao Basket-Dreamland Gran Canaria (18:00) y Kosner Baskonia-Valencia Basket (19:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (8/1); 2. Valencia (7/1); 3. UCAM Murcia (7/2); 4. Joventut (7/2); 5. La Laguna Tenerife (6/3); 6. Unicaja (6/3); 7. Barcelona (4/4); 8. Baskonia (4/4); 9. Río Breogán (4/5); 10. Bàsquet Girona (4/5); 11. Hiopos Lleida (4/5); 12. Dreamland Gran Canaria (3/5); 13. Surne Bilbao Basket (3/5); 14. MoraBanc Andorra (3/5); 15. BAXI Manresa (3/6); 16. Casademont Zaragoza (3/6); 17. Covirán Granada (1/8); 18. Recoletas San Pablo Burgos (1/8).