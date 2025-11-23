El Barça de Xavi Pascual se estrena ante el Dreamland Gran Canaria

El Barça de Xavi Pascual estrenó su casillero de victorias con el nuevo entrenador ante el Dreamland Gran Canaria. Sin brillantez, con un marcador raquítico y superando los 70 puntos de milagro, el Barça se impuso a los isleños después de haber caído en el debut del técnico ante el Anadolu Efes en Estambul.

El Barça sobrevivió gracias a un notable último cuarto después de haber anotado 46 puntos en los primeros 30 minutos. Laprovittola, Clyburn y Shengelia lograron desatascar el ataque azulgrana. El Barcelona fue capaz de tener a los locales por debajo de los 20 puntos anotados en todos los cuartos. "Hay que mejorar mucho porque no tenemos piernas y no tenemos físico", apuntó Xavi Pascual en Dazn después de la victoria.

El Valencia Basket defendió el liderato en la visita del Bàsquet Girona al Roig Arena. La plantilla de Pedro Martínez no acusó la exigencia del partido del viernes ante el Estrella Roja y se impuso con autoridad. Brancou Badio y Jaime Pradilla fueron los mejores jugadores locales. Moncho Fernández, entrenador catalán, fue muy gráfico a la hora de analizar el partido: "Cuando juegas contra un transatlántico como el Valencia Basket tienes que hacer muchas cosas bien y en la primera parte estuvimos bastante mal, no conseguimos detener su juego y nunca encontramos el camino al aro. Es un equipo que juega a un nivel altísimo y cuando lo veo por televisión creo que le puede ganar a cualquiera en ACB y en Euroliga".

61. Dreamland Gran Canaria (17+12+17+15): Albicy (2), Wong (7), Brussino (5), Labeyrie (6) y Tobey (16) -quinteto titular- Vila (0), Samar (3), Salvó (2), Pelos (5), Kuath (8), Angola (7) y Maniema (0).

72. Barcelona (14+18+14+26): Satoransky (1), Punter (13), Clyburn (8), Shengelia (14) y Vesely (8) -quinteto titular- Marcos (0), Cale (6), Brizuela (0), Willy (2), Laprovittola (14) y Parra (6).

Árbitros: Conde, Serrano y Lucas Martínez. Eliminados Shengelia y Vesely.

Incidencias: 7.624 espectadores en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa.

8ª jornada: Hiopos Lleida, 71-UCAM Murcia, 107; Covirán Granada, 100-Real Madrid, 111; Unicaja, 105-BAXI Manresa, 82; Río Breogán, 105-Recoletas San Pablo Burgos, 78; MoraBanc Andorra, 76-Joventut, 83; Kosner Baskonia, 110-Surne Bilbao, 91; Valencia Basket, 98-Bàsquet Girona, 72; Casademont Zaragoza, 76-La Laguna Tenerife, 84 y Dreamland Gran Canaria, 61-Barcelona, 72.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Valencia (7/1); 2. Real Madrid (7/1); 3. UCAM Murcia (6/2); 4. Joventut (6/2); 5. La Laguna Tenerife (6/2); 6. Unicaja (5/3); 7. Baskonia (4/4); 8. Río Breogán (4/4); 9. Hiopos Lleida (4/4); 10. Barcelona (4/4); 11. Dreamland Gran Canaria (3/5); 12. Surne Bilbao (3/45); 13. BAXI Manresa (3/5); 14. Bàsquet Girona (35); 15. MoraBanc Andorra (3/5); 16. Casademont Zaragoza (2/6); 17. Recoletas San Pablo Burgos (1/7); 18. Covirán Granada (1/7).