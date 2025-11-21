El muñeco Ken que hace todavía más único a LeBron James

Ningún jugador en la historia de la NBA ha estado en activo 23 temporadas. El único en hacerlo es LeBron James, que acaba de arrancar un nuevo curso en la mejor liga del mundo. Y solo él tiene un muñeco Ken a su imagen y semejanza, un reconocimiento por su impacto positivo en la cultura, el estilo y la comunidad.

A lo largo de los años, Barbie se ha asociado con los modelos femeninos más inspiradores de la historia y de todo el mundo para ayudar a liberar el potencial ilimitado de cada niña. Sin embargo, la película de Barbie impulsó un fenómeno cultural global que ha re-contextualizado el universo Barbie, incluido Ken. En 2025 y por primera vez, la marca presentó la Colección Barbie Signature Kenbassadors, una nueva serie que celebra a quienes inspiran y contribuyen a un mundo mejor para todos. Este lanzamiento se da en el contexto previo del 65 aniversario del Ken® en 2026.

«Ken es el mejor amigo y apoyo de Barbie desde hace mucho tiempo», dijo Krista Berger, Senior Vice President of Barbie and Global Head of Dolls, Mattel. «Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su condición de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado.»

«De niño, tuve la suerte de tener modelos que no sólo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible mediante el trabajo duro y la dedicación», dijo LeBron James. «Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar. Por eso es un honor colaborar con Barbie para lanzar el muñeco LeBron James Kenbassadors. Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los modelos de conducta que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza».

Outfit personalizado

LeBron James colaboró estrechamente con el equipo de Barbie para personalizar el atuendo de su muñeco. Los parches de su chaqueta deportiva estilo varsity hacen referencia a hitos de su vida, incluido un parche “We Are Family” en homenaje a la LeBron James Family Foundation, un parche 23 que representa su emblemático número en la camiseta y un parche Ohio en homenaje a su ciudad natal. Además, el muñeco cuenta con una camiseta de su fundación, zapatillas Nike Terminator altas, auriculares Beats, gafas de sol, una riñonera, un reloj y su eterna banda «I Promise».

Aunque LeBron James es conocido por sus revolucionarias contribuciones en la pista de baloncesto, también es famoso por ser un formador cultural y un creador de tendencias. El muñeco LeBron James no sólo engloba su característico estilo sino que también encarna su estatura, siendo dos centímetros más alto que el muñeco Ken estándar. Para este lanzamiento, se ha creado un envoltorio totalmente personalizado, en una caja más grande.

Con el objetivo de inspirar el potencial ilimitado de cada niño, la marca Barbie ha decidido hacer una donación a la LeBron James Family Foundation para ayudar a crear un cambio generacional para los niños y las familias de la ciudad natal de James. La fundación fue creada por LeBron para promover su misión de mejorar la comunidad local de Akron, Ohio, EE.UU, brindando apoyo a las familias a través de educación, vivienda, atención sanitaria y formación laboral. Estos recursos que cambian vidas, combinados con la filosofía «We Are Family» de la fundación, se unen para redefinir el concepto de familia y comunidad.

«Para la fundación y las familias a las que apoyamos, esto es mucho más que un muñeco. Representa la realidad de que un niño de cualquier lugar puede marcar la diferencia», ha declarado Michele Campbell, Executive Director of the LeBron James Family Foundation. «Nos sentimos increíblemente honrados de asociarnos con Barbie para seguir inspirando a la próxima generación y celebrar el compromiso inquebrantable de LeBron con su comunidad representada a través del muñeco LeBron James Kenbassadors».