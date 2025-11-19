Doncic y los Lakers homenajean a LeBron James en el estreno de su 23 temporada en la NBA

LeBron James debutó el 29 de octubre de 2003 en la NBA con los Cleveland Cavaliers y la pasada madrugada arrancó la que es su temporada número 23 con una victoria de Los Angeles Lakers ante los Jazz de Utah (140-126). Nadie ha jugado tanto en la Liga estadounidense. La prueba más evidente de la extraordinaria longevidad de LeBron en la súper élite es que en la presente campaña hay 83 jugadores en la NBA que no habían nacido cuando él se estrenó con los Cavs. No existían el iPhone, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, WhatsApp, Bitcoin....

El número 23 de los Lakers se perdió los catorce primeros partidos de la temporada (10-4 los Lakers y cuartos en la Conferencia Oeste) debido a una ciática que le molestaba desde verano. "Si lo has tenido, sabes de qué se trata. Si nunca lo has tenido, la gente bromea al respecto; espero que nunca lo padezcas. No es una experiencia nada divertida", comentó antes de estrenarse y después de haber trabajado físicamente con el equipo vinculado a los Lakers de la G-League, South Bay. Regresó a poco más de un mes de cumplir 41 años, será el 30 de diciembre, y lo hizo con 11 puntos, 3 rebotes y 12 asistencias en 29 minutos. Fue un perfecto complemento para Luka Doncic (37 puntos y 10 asistencias), Deandre Ayton (20 puntos y 14 rebotes) y Austin Reaves (26 puntos).

LeBron James ha dejado atrás a una imponente lista de ilustres en la historia de la NBA. El año pasado igualó las 22 temporadas de Vince Carter; dejó atrás las 21 de Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnet y Dirk Nowitzki y antes había superado las 20 de Kobe Bryant, Udonis Haslem, Jamal Crawford y Kareem Abdul-Jabbar. ¿Su siguiente desafío? Acumula 1.562 partidos y está a sólo 49 del récord del legendario Robert Parish (1.611 encuentros). Tiene por delante 67 partidos en la primera fase para superarlo.

La incógnita, aunque quizá no lo sea tanto, es el nivel físico y de rendimiento que va a ser capaz de mostrar. El año pasado ofreció unos números que nadie jamás en la historia ha logrado a su edad. Jugó 70 partidos con una media de 35 minutos por noche y promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias. "Siento que mis pulmones son como los de un bebé recién nacido. Tengo que volver a poner mis pulmones al nivel de un hombre adulto. Ya me he quedado sin voz. Sólo un día de vuelta, gritando jugadas, asignaciones y todo eso. Tengo que volver a poner mi voz a punto", apuntó antes de debutar. El caso es que en su regreso adoptó un rol complementario y ofreció buenas sensaciones. Los Lakers tienen el mejor equipo de las últimas temporadas e incluso parecen superiores al que logró el anillo en la pandemia.

LeBron acaba su contrato con los Lakers en 2026 y todo apunta que esta será su última temporada en activo, aunque... en pretemporada el anunció de "La decisión de las decisiones" resultó ser el anuncio de una botella de coñac Hennessy que cuesta 69,95 dólares. El último rumor surgido en Estados Unidos apunta que seguirá en activo después de 2026 en los Rockets con Kevin Durant y Alperen Sengun. Lo que sí ha descartado ya es competir en los Juegos de Los Ángeles.