NBA: Santi Aldama firma su mejor noche de la temporada

Los Memphis Grizzlies derrotaron este jueves 137-96 a los Sacramento Kings con 29 puntos de Santi Aldama en su primera titularidad esta temporada, mientras que los San Antonio Spurs vencieron 135-126 a los Atlanta Hawks sin Victor Wembanyama, pero con 12 puntos del dominicano David Jones García.

Normalmente el sexto hombre de Memphis, el canario terminó con 29 puntos -igualando su récord anotador en la NBA- 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en algo más de 27 minutos y medio en pista, superando en tiempo de juego a cualquiera de sus compañeros.

Así, aprovechó la oportunidad que le brindó Tuomas Iisalo para liderar el contundente triunfo de unos Grizzlies (5-11) sin Ja Morant, que navegan por un tormentoso inicio de temporada.

Aún más complicado está siendo el arranque de campaña de los Kings (3-13), que acumulan ocho derrotas seguidas y que, además, recibieron la confirmación de que Domantas Sabonis será baja un mínimo de tres a cuatro semanas por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

David Jones García toca a la puerta

Los Spurs (11-4) siguen encontrando maneras de ganar pese a las importantes bajas de Victor Wembanyama, Stephon Castle o Dylan Harper. De'Aaron Fox volvió a asumir las riendas del equipo con 26 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes.

Este jueves contó con la colaboración de Keldon Johnson (25 puntos) y de Julian Champagnie (20 puntos), pero también de David Jones García, que tuvo su mejor noche en la NBA con 12 puntos.

El dominicano, con un contrato dual que le permite jugar tanto en la NBA como en la G League, disputó 18 minutos y 33 segundos y, además de los 12 puntos, aportó 5 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Cerró el encuentro con un 5 de 7 en tiros de campo (71,4 %), con un 1 de 1 en triples.

Así, los Spurs superaron los 38 puntos de Nickeil Alexander-Walker para los Hawks (9-7), que también contaron con un nuevo doble-doble de Jalen Johnson, con 26 puntos y 12 rebotes.

54 puntos de Tyrese Maxey

Tyrese Maxey rompió su techo anotador con 54 puntos en la victoria de los Philadelphia 76ers (9-6) por 114-123 en Milwaukee frente a los Bucks (8-8) en una prórroga.

Maxey empató el partido a 106 con dos tiros libres para llevar el partido a un tiempo extra en el que anotó otros 6 puntos y que los 76ers ganaron con un parcial de 8-17.

Maxey anotó 18 de 30 tiros de campo (60 %), incluidos 6 de 15 en triples (40 %), así como 12 de 14 desde la línea de personal (85,7 %) en 46 minutos y 38 segundos de juego, tras un tiempo extra.

El escolta de los 76ers, el jugador que más minutos en pista de la NBA promedia, completó su actuación con 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones, aunque también cometió tres pérdidas.

Para los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, Ryan Rollins firmó un doble-doble con 32 puntos -igualando su máximo anotador- y 14 asistencias.