Un triple de Hezonja sobre la bocina permite al Madrid derrotar al Baskonia

Un triple de Mario Hezonja (22 puntos, con 4/7 en triples y 5 rebotes) sobre la bocina acabó con la encomiable resistencia del Baskonia en Madrid. Los vitorianos estaban muertos a falta de tres minutos, dieron la vuelta al partido y luego perdonaron a los blancos desde la línea de tiros libres. Dos errores de Baldwin y otro de Samanic permitieron que los locales dispusieran de la última posesión para llevarse el partido. Y ahí apareció Hezonja. Había enchufado uno en el ataque anterior desde la esquina. Volvió a recibir a siete metros del aro. Burló la defensa de Moneke y encontró premio.

Acaba de empezar el año y Real Madrid y Baskonia afrontaban en el Movistar Arena su cuadragésimo partido de la temporada. Cuatro meses de temporada, 40 partidos. Casi nada. Era el segundo regreso de Pablo Laso a su casa después de hacerlo con el Bayern y la ovación fue de las buenas. Tan intensa que al técnico vitoriano le costó contener las lágrimas. Se le humedecieron los ojos, pero resistió. En realidad esa ovación, el día que Chus Mateo por cierto cumplía 56 años, fue lo más interesante hasta que estuvo bien avanzado el partido. Es como si entre la sesión doble de la semana pasada y los 40 partidos los dos equipos compareciesen con la batería baja. El Madrid llegaba después de caer ante Olympiacos después de seis victorias seguidas. El Baskonia fue capaz de competir ante los dos gigantes griegos. Ante los rojiblancos sólo cedió en la prórroga y al campeón le ganó con relativa facilidad. Pero los vitorianos son otro equipo cuando están lejos del Buesa Arena. Sólo dos de sus nueve victorias, en Belgrado ante el Maccabi y en Kaunas, habían llegado como visitantes.

Los dos primeros cuartos de los vitorianos fueron meritorios. Aprovecharon la falta de tensión del Madrid para anotar 45 puntos. Y Forrest fue capaz de no achantarse ante Campazzo. El base estadounidense fue un guía más que fiable para los suyos. Y en el Madrid hubo poco más que pinceladas. Alguna del "Facu", alguna de Hezonja... lo suficiente para no perder de vista al rival. El Baskonia actuó con una seriedad y una concentración que no se ha visto con regularidad esta temporada. Entre la ascendencia de Forrest y el escandaloso agujero del Real Madrid en el rebote defensivo (21 ofensivos atrapó el Baskonia), los de Pablo Laso llegaron al último cuarto por delante.

Ahí Campazzo dijo basta ya. El Madrid reanudó el partido con un parcial 7-0. La defensa de Abalde desquició a Howard, pero el Baskonia apeló a lo que mejor le había funcionado hasta ahí. Siguió cargando el rebote ofensivo con una convicción a prueba de bomba y Forrest no se achantó. Lo que un día fue el denominado "carácter Baskonia" devolvió a los vascos a la pelea (74-75, min 35). La reacción incitó una nueva ofensiva liderada por el "Facu" (21 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias). Se tradujo en un parcial 10-0 (84-75) y cuando los vitorianos parecían en la lona se echaron en brazos de Rogkavopoulos. El griego encadenó tres canastas seguidas, Forrest sumó otra y Moneke conectó un 3+1. ¿Consecuencia? Un parcial 0-13 y a un minuto del final el Baskonia estaba por delante (84-88). El encargado del rescate del Madrid fue Mario Hezonja. Anotó un triple desde la esquina derecha de la pista. El Baskonia sólo fue capaz de aprovechar un tiro libre de cuatro intentos y el Madrid tenía una posesión para forzar la prórroga o ganar el partido. La bola volvió al alero croata. Amagó el triple se deshizo de Moneke y lanzó desde siete metros. Premio gordo. El lanzamiento sobre la bocina dejó la victoria en Madrid.

90. Real Madrid (22+20+22+26): Campazzo (22), Rathan-Mayes (2), Musa (16), Ndiaye (3) y Tavares (10) -quinteto titular- Abalde (0), Hezonja (22), Garuba (6), Feliz (2), Llull (0), González (2) e Ibaka (3).

89. Baskonia (21+24+20+22): Forrest (19), Baldwin (4), Raieste (5), Moneke (14) y Diop (2) -quinteto titular- Howard (6), Samanic (8), Hall (5), Rogkavopoulos (22) y Jaramaz (2).

Árbitros: Belosevic (Ser), Nedovic (Esl) y Peerandi (Est). Sin eliminados. Técnica a Laso.

Incidencias: 9.976 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Euroliga.

23ª jornada: Partizán, 92-Paris Basketball, 86; Anadolu Efes, 110-Armani Milán, 66; Maccabi Tel Aviv, 85-Estrella Roja, 73; Panathinaikos, 89-Zalgiris, 76; Virtus Bolonia, 80-Mónaco, 86; Real Madrid, 90-Baskonia, 89; ASVEL Villeurbanne-Barcelona (20:00); ALBA Berlín-Bayern Múnich (20:00) y Olympiacos-Fenerbahçe (20:15). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (16/6); 2. Fenerbahçe (14/7); 3. Mónaco (14/9); 4. Panathinaikos (14/9); 5. Paris Basketball (13/9); 6. Barcelona (13/9); 7. Real Madrid (13/10); 8. Estrella Roja (13/10); 9. Bayern Múnich (12/10); 10. Partizán (12/11); 11. Armani Milán (12/11); 12. Anadolu Efes (11/12); 13. Zalgiris Kaunas (11/12); 14. ASVEL Villeurbanne (10/12); 15. Baskonia (9/14); 16. Virtus Bolonia (7/16); 17. Maccabi Tel Aviv (6/17); 18. ALBA Berlín (3/19).