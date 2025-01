El Madrid sufre la versión más rotunda del Olympiacos

La media docena de victorias seguidas que firmaba el Madrid en Europa se acabó ante el Olympiacos. El líder, que llegaba después de sumar también su sexto triunfo seguido con prórroga incluida en Vitoria, fue muy superior al equipo de Chus Mateo. Los griegos son, ahora, el mejor bloque del continente y no extrañaría lo más mínimo que allá por el mes de mayo lo ratificaran en la Final Four de Abu Dabi. El ejecutor fue Evan Fournier (28 puntos, con cinco triples, 3 rebotes y 3 asistencias), uno de esos refuerzos que engrandecen de verdad a un equipo. En el Madrid apenas Hezonja (17 puntos) fue capaz de contestar.

48 horas después de la borrachera anotadora del Real Madrid-Maccabi, el 116-113, la visita del Olympiacos deparó poco menos que un partido de un deporte distinto. Olympiacos es líder de la Euroliga por muchas razones. Tiene un plantillón, juega al baloncesto con mucho criterio, comete pocos errores, cuida muy bien la pelota y es raro que se marche de los partidos. Si además cuenta con alguno de los jugadores más vip de la competición... su liderazgo está justificadísimo. Los griegos llegaban a la capital con la misma racha de victorias que el Madrid. Y en esa secuencia destacaba la imponente aportación de Vezenkov con 25,5 puntos de media, incluidos los 45 que clavó al Bayern. Pues sin un soberbio Vezenkov, Olympiacos dominó con mucha solvencia.

No debería haber tenido ningún impacto anímico en la plantilla el fichaje y la presencia en el Movistar Arena de Dennis Smith Jr., pero está por ver y el Madrid estuvo a rebufo desde el principio. Fournier fue el primer problema para los de Chus Mateo. Uno mayúsculo. El francés sumó puntos con facilidad y marcó tendencia con su acierto exterior. En los locales sólo funcionó Tavares, pero la entrada de Milutinov ató al gigante y el Madrid se bloqueó. El desenfoque en el tiro de tres y la inferioridad en el rebote fueron las evidencias más palpables de que el Madrid no se sentía a gusto. Y los griegos, sin hacer ruido, sumaban y sumaban. Fueron 47 puntos al descanso y en la reanudación el encargado de ampliar distancias fue un viejo conocido, Williams-Goss. Bartzokas decidió que el base atacara a Campazzo para intentar desgastarle y la medida no pudo ser más productiva. Sumó ocho puntos seguidos y el líder despegó (46-61).

El Madrid necesitaba algún tipo de agitación que en otras veladas habían protagonizado Campazzo o Hezonja, pero el partido se movía según dictaban los griegos. Chus Mateo apostó por un quinteto guerrillero con González, Ndiaye y Garuba. Llegó un parcial de 6-0, pero... la respuesta del Olympiacos fue rotunda. Fournier aprovechó la bisoñez de González para clavar dos triples con su defensa. Vildoza sumó un tercero y la desventaja volvió a dispararse con poco más de un cuarto por delante. La defensa del Madrid, que dejaba a los rivales en poco más de 70 puntos en la racha de media docena de triunfos, no planteaba dificultades para los del Pireo y había encajado 73 en media hora. Fournier apuntaló su exhibición con un cuarto triple para cerrar el cuarto (54-73). El empeño local evitó una derrota estrepitosa, pero la conclusión de los dos partidos ante el Olympiacos (79-69 en Grecia y 86-96 en Madrid) es que los griegos están en la "pole" para ganar la Euroliga.

86. Real Madrid (19+19+16+32): Campazzo (7), Abalde (2), Musa (14), Ndiaye (2) y Tavares (10) -quinteto titular- Hezonja (17), Garuba (6), Rathan-Mayes (8), Feliz (2), Llull (8) y González (5).

96. Olympiacos (22+25+26+23): Williams-Goss (8), Fournier (28), Papanikolau (8), Vezenkov (12) y Fall (1) -quinteto titular- Vildoza (11), Milutinov (13), McKissic (13), Larentzakis (0) y Peters (0).

Árbitros: Pukl (Esl), Paternico (Ita) y Kardum (Cro). Sin eliminados. Técnicas al banquillo del Real Madrid, a Chus Mateo (2) y Tavares. Eliminado Garuba.

Incidencias: 9.976 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Euroliga.

22ª jornada: ASVEL Villeurbanne, 96-ALBA Berlín, 89; Paris Basketball, 96-Maccabi Tel Aviv, 83; Armani Milán, 70-Partizán, 90; Real Madrid, 86-Olympiacos, 96; Fenerbahçe-Zalgiris Kaunas (18:45); Estrella Roja-Mónaco (20:00); Baskonia-Panathinaikos (20:30); Bayern Múnich-Virtus Bolonia (20:30) y Barcelona-Anadolu Efes (20:45). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (16/6); 2. Fenerbahçe (13/7); 3. Mónaco (13/8); 4. Panathinaikos (13/8); 5. Paris Basketball (13/8); 6. Barcelona (12/9); 7. Estrella Roja (12/9); 8. Armani Milán (12/10); 9. Real Madrid (12/10); 10. Bayern Múnich (12/9); 11. Zalgiris Kaunas (11/10); 12. Partizán (11/11); 13. Anadolu Efes (10/11); 14. ASVEL Villeurbanne (10/12); 15. Baskonia (8/13); 16. Virtus Bolonia (6/15); 17. Maccabi Tel Aviv (5/17); 18. ALBA Berlín (3/19).