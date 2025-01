Bruno Fernando, fichaje inminente del Real Madrid

El Real Madrid afronta esta semana la vigésimo tercera jornada de la Euroliga. Y lo hace con la visita al Movistar Arena del Baskonia de Pablo Laso. El equipo, con doce victorias, es octavo y está a dos triunfos de la segunda plaza después de haber caído en la última jornada ante el Olympiacos. Los vitorianos están situados a tres victorias de los blancos y pretenden no descolgarse de la lucha por acceder a los puestos del "play-in".

En el equipo de Chus Mateo no se producirá todavía el debut de Dennis Smith Jr. El objetivo del cuerpo técnico es que esté para tener minutos en la Copa (del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria), pero es que el base estadounidense no va a ser la única novedad. El Madrid está a punto de cerrar la incorporación del pívot angoleño Bruno Fernando (26 años, 2,08 y 110 kilos). "Todo lo que venga a ayudar es fenomenal", apuntó el técnico del Madrid en la conferencia de prensa previa al partido ante los vascos. Chus Mateo no pronunció en ningún momento el nombre de Bruno Fernando, pero dejó varias pistas: "Veis la demanda física de la Euroliga y la ACB y los viajes. Seguramente necesitamos reforzar el físico de una plantilla, que necesita estar siempre al cien por cien. Cuanta más gente para arrimar el hombro, nos vamos a sentir mas seguros", indicó.

Y es que el calendario "demanda hacer un buen trabajo a nivel de recuperación de los jugadores cuando acaban los partidos", según Mateo. "Los jugadores tienen que estar físicamente bien y sanos. En un partido de la máxima exigencia, acaban todos con golpes, con contusiones. Por eso digo que a veces son superhéroes. Competir con un déficit de físico en un momento determinado te hace bajar muchas posiciones", declaró refiriéndose al primer tramo de la temporada cuando las lesiones han lastrado a su equipo.

Bruno Fernando no es precisamente un desconocido para el Madrid. El jugador internacional por Angola conoce la capital. Ha sido entrenado por el técnico español Pep Clarós y en verano, según solobasket.com, ha pasado por un centro de tecnificación de la capital donde ha trabajado con Jorge Manzano, uno de los entrenadores de la cantera del Real Madrid. El pívot africano es un portento físico que puede aportar intimidación y rebote. Llegó a Estados Unidos siendo un adolescente, pasó dos cursos por la Universidad de Maryland y fue elegido en el puesto 34 del draft de 2019. Racaló en los Hawks de Atlanta y ha pasado seis temporadas en la NBA donde ha disputado 220 partidos entre Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors. Ha promediado 10 minutos por partido con 4 puntos y 3,2 rebotes por velada. Su llegada al Real Madrid dotará de una nueva dimensión en el terreno físico al juego interior de los blancos. Los problemas físicos de Ibaka y Garuba, la necesidad de ampliar la plantilla y el retraso en la adaptación del canterano conllevarán el inminente fichaje de Bruno Fernando.