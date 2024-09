El Barça ve la luz al final del túnel financiero con el nuevo límite salarial

Después de varios años de estrecheces económicas, el FC Barcelona empieza a ver la luz al final del túnel. Ha sido toda una travesía en el desierto para la entidad blaugrana, pero por primera vez en las dos últimas temporadas, LaLiga ha ampliado el límite de coste de plantilla con el que puede contar tras el mercado de verano.

Y de forma considerable, además. El Barça pasa de 204 millones a 426, situándose de nuevo con la segunda cifra más alta de la Liga y superando al Atlético de Madrid, que en las últimas actualizacones estaba por encima.

El propio Javier Tebas ha elogiado el trabajo de la entidad catalana: "El Barça, en el tema económico, ha disminuido la masa salarial y ha hecho esfuerzos muy importantes. Un club con ese nivel de facturación, si reduce los gastos va por el buen camino", explicó el presidente de LaLiga. Sin embargo, aún hay trabajo por delante, como apuntó el propio Tebas: "Todavía le queda para poder arreglarlo todo".

Por tanto, si bien LaLiga no lo ha hecho oficial aún, el Barça parece ser uno de los nueve clubes que, entre Primera y Segunda, se encuentran excedidos y por tanto tendrán que seguir haciendo esfuerzos. El atraso en los pagos de la operación de la venta de Barça Studios es clave y les sigue penalizando.

Javier Gómez, director general de LaLiga, ha explicado por qué el Barcelona no está todavía operando con la regla 1:1, que permite reinvertir en fichajes cada euro ganado por ventas: "Prefieren mirar el futuro y no firmar contratos ahora para no condicionar las próximas temporadas", a la vez que ha evitado decir la cantidad que necesita el club aún para equilibrarse del todo. "No lo hacemos con nadie, no lo podemos decir, el club dijo que estaban a unos 60 millones. Sobre la palanca de Barça Studios, si cobran lo que les deben aumentará el límite salarial", ha dicho Gómez.

Durante este verano, el club presidido por Joan Laporta ha logrado 38 millones de euros directos en ventas y traspasos de jugadores -Marc Guiu, Mika Faye, Julián Araujo y Chadi Riad- así como liberó espacio salarial con las salidas de Gündogan y el fin de contrato de Marcos Alonso o Sergi Roberto, entre otros. En el capítulo de altas, ha inscrito a Dani Olmo y Pau Víctor hasta el 31 de diciembre, mientras que Iñigo Martínez sí figura hasta el 30 de junio. El club necesita obtener ingresos, bien vía patrocinio o bien a través de nuevas ventas, para poder ampliar la inscripción de estos dos jugadores hasta final de temporada.

Empieza a llover menos por Barcelona. Y, aunque todavía insuficiente, esta cifra ya supone una mejora importante que quiebra la tendencia descendente de los últimos dos años.