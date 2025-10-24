El Barça recurre al TAD para intentar tener a Flick en el Clásico

El FC Barcelona ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) con el propósito de lograr que Hansi Flick pueda estar presente en el banquillo durante el próximo Clásico frente al Real Madrid. El club azulgrana considera que existen argumentos suficientes para que el técnico alemán pueda dirigir al equipo, a pesar de las restricciones actuales que le impiden hacerlo. La entidad entiende que el TAD podría pronunciarse antes del encuentro, lo que permitiría contar con Flick en un momento clave de la temporada.

Desde la dirección deportiva del Barça, se defiende que la presencia del entrenador es fundamental tanto a nivel táctico como emocional. Flick ha estado al frente de la preparación del equipo durante la semana y su ausencia en un partido de tal magnitud sería, según fuentes del club, un perjuicio deportivo. Por ello, los servicios jurídicos han trabajado contrarreloj para presentar todos los documentos necesarios con la intención de acelerar el proceso.

El recurso presentado busca, al menos, una medida cautelar que autorice a Flick a sentarse en el banquillo mientras el TAD resuelve el caso de fondo. Esta vía permitiría al Barça disponer de su entrenador principal en uno de los encuentros más esperados del calendario. En el club son conscientes de que la resolución podría llegar en las próximas horas, lo que mantiene en vilo tanto a la plantilla como a la afición.

Por su parte, el cuerpo técnico interino se ha mantenido atento a la evolución del proceso, preparado para asumir el mando en caso de que el TAD no se pronuncie a tiempo. No obstante, dentro del vestuario se respira optimismo y confianza en que la apelación prospere. Los jugadores han mostrado su apoyo al entrenador y confían en que pueda estar al frente en el estadio, dirigiendo desde la línea de banda.

El Clásico contra el Real Madrid llega en un momento determinante para el Barcelona, que busca consolidarse en la parte alta de la tabla y reforzar su confianza tras varios partidos de altibajos. La presencia o ausencia de Flick podría marcar una diferencia en la estrategia y la motivación del equipo. En cualquier caso, el club mantiene su postura firme: agotará todas las vías legales posibles para asegurar que su entrenador pueda estar junto a los jugadores en el duelo más importante del fútbol español.