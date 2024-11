El brutal homenaje a Topuria en Barcelona pese al veto del Ayuntamiento

Ilia Topuria es sin duda el mejor luchador español en la UFC, la mayor competición de artes marciales del planeta y la que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Y el pasado 26 de octubre volvió a demostrarlo al retener el título del peso pluma tras un espectacular KO sobre Max Holloway. La pelea apuntaba a ser una de las mejores del año y no defraudó. El hispano-georgiano prometió noquear al estadounidense y lo cumplió.

Desde entonces, "El Matador" ha agrandado su leyenda y son muchos los españoles que han caído rendido a sus pies incluso en aquellas zonas donde no parece ser bien recibido.

A pesar del veto de la Ciudad Condal, Ilia Topuria ha hecho acto de presencia en Barcelona y lo ha hecho en forma de mural callejero. Ha sido el artista Alberto León el que ha plasmado la imagen del peleador de MMA en la calle de les Basses de Sant Pere, en el barrio del Born.

León, famoso por haber plasmado en las calles de Barcelona diversas imágenes que se han vuelto icónicas, ha querido rendir homenaje a la grandeza de Topuria.

"Ejemplo de superación, sacrificio y disciplina. Pura inspiración para muchas personas, un guerrero en la vida y en el deporte, una mentalidad de acero. Mi pequeño homenaje al N°1 de la UFC. Gracias leyenda", escribe en Tik Tok el artista urbano Alberto León, acompañando el vídeo en el que muestra su homenaje a Ilia Topuria apenas una semana después de su retención del título del peso pluma tras noquear a Holloway. En dicho mural, situado en una esquina de la Calle de les Basses de Sant Pere (nº22), aparece el hispanogeorgiano en plena acción con detalles tan icónicos como las rosas situadas a sus pies o su apodo, 'El Matador', rotulado en mayúsculas.

Curiosamente, este homenaje se ha hecho público días después de que el Ayuntamiento de Barcelona rechazara albergar el primer evento UFC en España, donde participaría el mismísimo Topuria, al no querer promover este deporte por temas ideológicos.

Tras el combate, Dana White , presidente y CEO de la UFC, anunciaron la posible llegada de estos eventos a nuestros país y que estudiaban llevar a Barcelona uno de estos eventos multitudinarios: "De cara al próximo año, valoramos Madrid y Barcelona, ​​veremos qué pasa". Hasta ahora, era de dominio público que en Madrid se aspiraba a acoger una de estas jornadas, pero nunca se había puesto tan claramente sobre la mesa el nombre de Barcelona. Un afirmación que no sentó nada bien en la Ciudad Condal que no está dispuesta a acoger a "El Matador".

"No promocionaremos ese deporte"

Según adelantó RAC1, el Ayuntamiento de Barcelona dice 'no' a esa posibilidad. Es más, no quiere este evento en la ciudad, no tiene ninguna intención de promocionar este tipo de deporte y aseguran a RAC1 que nadie de la UFC ha hablado con ellos .

La única opción, admiten, es que la UFC alquile de forma privada algún recinto como el Palau Sant Jordi para realizar el evento. En este sentido, sería Barcelona Serveis Municipals quien tendría la sartén por el mango, pero BSM cuelga del Ayuntamiento, que está en contra.

Una decisión que deja a Madrid con ventaja y que provocó un sinfín de reacciones en redes sociales. "Normal, ya tienen UFC gratis por las calles a diario", "No queremos madridistas, que se vaya al Bernabéu" o "Se ve que no les gustará que vaya con la bandera de España..." fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.