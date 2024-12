El brutal mensaje que envió Lobo Carrasco en "El Chiringuito" al madridismo sobre Mbappé

En una nueva intervención en "El Chiringuito de Jugones", Lobo Carrasco, dejó clara su admiración por Kylian Mbappé, destacando al delantero francés como una de las figuras más deslumbrantes del fútbol mundial en la actualidad. Según el exfutbolista y experto en fútbol, "Mbappé está a otro nivel", haciendo una clara distinción entre él y otros jugadores de su misma generación, incluyendo a Vinícius Jr., estrella del Real Madrid.

Carrasco no dudó en alabar la calidad de Mbappé tras su golazo al Sevilla, pero también expresó una gran admiración por el crecimiento de Vinícius. "Vini ha mejorado mucho", comentó, reconociendo los avances del brasileño en los últimos años. Sin embargo, rápidamente matizó la comparación entre ambos, afirmando que "Kylian no tiene techo". Esta frase pone de manifiesto la creencia del exjugador en el potencial ilimitado de Mbappé, quien, a sus 25 años, sigue rompiendo récords y mostrando una capacidad de crecimiento que parece no tener fin.

La comparación entre los dos jugadores ha sido recurrente en los últimos tiempos, especialmente después de que Vinícius se consolidara como una de las grandes figuras del Real Madrid, y Kylian Mbappé siguiera brillando en el PSG y con la selección francesa. Mientras Vinícius ha demostrado una evolución impresionante en su juego, tanto en lo individual como en lo colectivo, Carrasco sostiene que Mbappé sigue marcando la diferencia de una manera que va más allá de cualquier mejora o avance.

En cuanto al futuro de ambos futbolistas, Lobo Carrasco expresó que la tendencia es clara: "Mbappé sigue en ascenso, mientras que Vinícius, aunque ha dado un paso adelante, aún no ha alcanzado ese nivel". El exjugador se mostró confiado en que Mbappé podría seguir dominando el fútbol mundial durante los próximos años, y que su techo, aún por definir, podría ser más alto que el de muchos de los grandes que han marcado historia.

Para finalizar, Carrasco recordó que, aunque Vinícius tiene un futuro prometedor y su crecimiento es indiscutible, la comparación con Mbappé debe hacerse con cautela, ya que el francés es, en su opinión, un jugador fuera de serie, cuya influencia en el fútbol mundial es incomparable en la actualidad. "Mbappé está a otro nivel", concluyó con rotundidad, dejando claro su respeto y admiración por el talento del delantero del PSG.