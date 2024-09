Carolina Marín rompe su silencio tras la grave lesión

Los momentos de pesadilla tras los Juegos Olímpicos han terminado para Carolina Marín. La de Huelva lo ha dejado en claro, "me apetece seguir porque no me quiero retirar por una lesión, me quiero retirar por decisión propia", comentó para una entrevista a RTVE tras un mes desde la semifinal ante la china He Bingjiao. La tricampeona del mundo, siete veces campeona de Europa y medallista de oro en los Juegos de Río 2016 no se va a detener tras haber sufrido una tercera rotura de ligamento cruzado y meniscos, la segunda en la rodilla derecha.

Carolina declaró que fue lo que ocurrió una vez que se tuvo que retirar de la competición olímpica y resalta lo que le comentó a su entrenador Fernando Rivas: "Si te soy muy sincera, las palabras que le dije a Fernando en el vestuario cuando me retiré de la pista y nos fuimos a una zona mas íntima y privada, mis palabras fueron 'no puedo más, no puedo más', porque ya he superado dos lesiones en cinco años, he superado también la muerte de mi papá, entonces han sido momentos muy duros, difíciles en los cuales tienes muchas dudas de si puedes volver o no y volver a lo más alto, estar a puntito de pisar una final olímpica y que otra vez sea otra rodilla más con el cruzado y los meniscos ha sido un golpe de los más duros de mi vida".

Tras la lesión, Marín ha decidido tomarse el tiempo de recuperación para acercarse con su familia y volver a Huelva, además de visitar diferentes lugares, esto con su intensión de sonreír un poco más, pese a tener el dolor internamente con tal de no transmitir tristeza a quien la rodea, en especial su familia y amigos. "Principalmente ha sido mi madre y mi familia. Todos estos días atrás he pasado mucho tiempo en Huelva, que también era necesario porque desde que me fui con 14 añitos a Madrid, no he pasado nunca más de una semana seguida en mi casa. Me he sentido super arropada, me han ayudado muchísimo, me han sacado muchísimas sonrisas".

Acerca del apoyo que ha recibido en redes y personalmente, Carolina comentó: "Yo no me he sentido tan querida creo que nunca, ni incluso cuando gané la medalla de Río de Janeiro". Pues deportista como Pau Gasol, Teresa Perales, Carlos Alcaraz y más han dedicado en este tiempo de su recuperación algunas palabras positivas hacia la campeona olímpica, pero no solo ellos, sino que Marín afirma que ha sentido animosidad por parte de todos. "De repente todo un país volcaba conmigo. Creo que no me esperaba para nada la empatía, tanto de deportistas, como de personas de la calle, como de entidades, que han tenido conmigo por lo que me pasó en la pierna".

Sobre el tiempo en el que Carolina Marín volverá a competir, ha decidido tomárselo con calma y no apresurar las cosas como en las dos lesiones anteriores, "He tenido pensamientos, más o menos se por donde quiero caminar mi futuro, pero al final todavía hay muchas dudas. Se como soy y mi personalidad no va a dejar que una lesión me frene, lo que no se es cuando volveré. No tengo ninguna prisa, quiero tener mucha paciencia en este proceso, no quiero que todo sea tan rápido y precipitado".