A punto de la tragedia: un ciclista se queda colgado de un puente tras una caída

La segunda etapa de la Étoile de Bessèges 2023 ha quedado neutralizada cuando sólo quedaban 22 kilómetros para la meta porque ha estado muy cerca de vivirse una tragedia de dramáticas consecuencias.

El pelotón ha pasado por un puente, que ha estrechado la carretera, ha habido una caída y se ha producido un amontonamiento de ciclistas, como suele ser habitual en estos casos. Las imágenes lo han recogido con claridad, pero el momento más complicado ha sido cuando se ha visto a un ciclista, al francés Valentín Ferrón colgado al otro lado del puente, agarrado para no caer desde arriba.

❌ La segunda etapa de la Etoile de Bességes ha tenido que ser neutralizada a falta de 24Km



🚑 Esta montonera ha provocado que la carrera de quedase sin ambulancias



Ferron, del TotalEnergies, estuvo a punto de caerse por el puente

El problema fue que había tantos corredores con heridas que la organización no contaba con suficientes ambulancias para atenderlos a todos y hubo que cancelar la segunda etapa.

De este modo, Arnaud de Lie, que ganó la primera etapa continúa como líder de la carrera. El corredor de Lotto va dejando cada vez más pruebas de su calidad y de su facilidad para ganar pruebas en llegadas complicadas. El primer días, tras vencer, aseguró: “Es fantástico comenzar la temporada con esa forma y ya dos victorias. Pero esto no sería posible sin un fuerte equipo de Lotto detrás de mí. Estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo porque realmente corrieron según el libro”, decía tras ponerse líder en un día que fue complicado, pero tanto como el segundo, hoy jueves, cuando se ha producido el accidente en el puente.

Arnaud era feliz el primer día: “Cuando el grupo se partió en pedazos lejos del final, estábamos en el grupo de cabeza con cuatro. Al final, también se unió Jasper De Buyst y tomamos la iniciativa en el pelotón durante los últimos kilómetros. Mis compañeros de equipo realmente entregaron la ventaja perfecta. Hicimos un reconocimiento de este final el lunes pasado y ya noté que se aplanó un poco a 500 metros del final”, contaba de cómo fue el primer día. “Allí mismo, Mads Pedersen lanzó su ataque. Me aferré a su rueda y me sentí lo suficientemente fuerte como para pasarlo y correr hacia la meta. Se sintió genial ganar de esa manera. Esta Estrella de Bessèges ya es un éxito con esta victoria de etapa, pero hay algunas buenas oportunidades en los próximos dos días. Y con este espíritu de equipo, mucho más es posible», continuaba acerca de lo que vendría después. No imaginaba que iba a suceder la imagen que ha pasado hoy, con un ciclista cerca de caerse, agarrándose con fuerza para evitarlo.