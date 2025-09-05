Acceso

Una nueva protesta pro palestina obliga a interrumpir la Vuelta en el Angliru

El parón se produjo justo en las primeras rampas de puerto final, pero la etapa se reanudó de inmediato

CABEZÓN DE LA SAL (CANTABRIA), 05/09/2025.- Varias personas protestan en apoyo al pueblo palestino entre los ciclistas durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. EFE/Javier Lizón
13 etapa de la VueltaJavier LizónAgencia EFE
La decimotercera etapa de la Vuelta ha sufrido una nueva interrupción a 12,1 km de meta por activistas pro palestinos. Un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina han irrumpido en la carretera.

En el momento del incidente marchaban escapados el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana), muy cerca del inicio del ascenso al Angliru, final de etapa, informa Efe.

La etapa se reanudó de inmediato, con la fuga aún abriendo carrera y el pelotón a menos de 2 minutos de distancia. De ahí al final no hubo más interrupciones, ni nada parecido. La subida al mítico Angliru se desarrolló con normalidad. Mucha gente en la cuneta animando a los ciclistas y disfrutando de poder estar cerca de sus ídolos, que en unas rampas tan duras no podían superar más allá de los 12 kilómetros por hora.

La etapa se la ha llevado Almeida, con Vingegaard pegado a su rueda, los dos más fuertes de la Vuelta hasta el momento.

