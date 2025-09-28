El Giro dell'Emilia, primera carrera que excluye al equipo Israel-Premier Tech

La llegada del mes de octubre implica el tramo final ya de la temporada ciclista, que suele trasladar sus focos a Italia. El 'otoño italiano' es una sucesión de carreras, casi todas de un día, que tiene en Il Lombardia su punto álgido. Y la primera parada del calendario es el Giro dell'Emilia.

Pues bien, allí también ha habido problemas con el equipo Israel-Premier Tech, que tenía previsto participar en la semiclásica transalpina. Pero la previsión de protestas propalestinas similares a las vividas en la Vuelta a España y la oposición pública de las autoridades de la ciudad de Bolonia a la participación del equipo ha dado un giro a la situación.

Así que, finalmente, entre no ser bien recibidos y el consiguiente riesgo para la seguridad carrera ante el rechazo a la participación del equipo, finalmente la escuadra no participará en la carrera. En este sentido, el Giro Dell'Emilia es una carrera de categoría 1.Pro, por debajo de las WorldTour. Aquí, el organizador tiene libertad para invitar a los equipos que considere oportundo, siempre dentro de unos márgenes que deja la UCI. Hay un mínimo y máximo de escuadras de Primera División a las que invitar, pero no se les impone que deba ir un equipo en concreto.

No sucede así en las pruebas WorldTour, donde tienen que estar las 18 mejores formaciones del mundo y también las dos mejores de la categoría ProTeam -segunda división- por mérito deportivo. En este caso, se da la paradoja de que los organizadores tienen más libertad para elegir su nómina de participantes, aunque en contraprestación sus pruebas tampoco son prioritarias en los calendarios de los equipos.

Finalmente, la organización decidió -junto a la Policía- rechazar la participación del Israel. Ahora el principal interrogante es si se producirá o no una reacción en cadena en el resto de carreras. El Israel-Premier Tech tiene previsto competir también en la Coppa Agostoni del día 5, así como la Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte y, por último, en Il Lombardia el próximo sábado 11 de octubre. Y de ésta última, el 'Monumento' del otoño ciclista, solo puede excluirlo la UCI. Se vienen curvas.