Paula Ostiz, medalla de oro en el mundial junior de ciclismo

La española Paula Ostiz ha logrado la medalla de oro en el Mundial Júnior en línea disputado este sábado en Ruanda, la segunda de las medallas que obtiene la navarra en estos campeonatos y la tercera mundialista de su carrera. Las dos anteriores fueron de plata.

Ostiz (Pamplona, 12-01-2007) se impuso con enorme autoridad en el sprint del grupo de cinco corredoras que llegaron por delante a la línea de meta de Kigali, entre las que obtuvieron las otras dos medallas la italiana Chantal Pegolo, plata, y la suiza Anja Grossmann, bronce.

La corredora española completó los 74 km de carrera, con las cotas de Kigali Golf, Kimihurura y el Muro final de Kigali como puntos más relevantes, en 2 horas, 9 nueve minutos y 19 segundos, a un promedio de 34,334 km/hora.

Fue una carrera muy táctica, muy controlada y que se decidió con un sprint casi de pista porque así pareció quererlo Ostiz. Quien, bien respaldada por la gallega Alejandra Neira, duodécima al final, se mostró en todo momento dominadora del grupo cabecero.

Un pelotón en el que mandaba en la carrera, siempre muy numeroso y al que, ya en la parte decisiva, apenas buscaron desarbolar la Grossmann, merecido bronce, y la neerlandesa Roos Muller, siempre de atrás hacia adelante.

Fue tal la calma hasta el final, o el dominio de Ostiz, que la carrera se lanzó a poco de meta, lo que duró el sprint incontestable de la ganadora en el pulso de cinco en el que fue cuarta la canadiense Sidney Swierenga y del que se quedó la segunda italiana Giada Silo, al final cazada por el grupo perseguidor que llegó a meta a 3 segundos.

Neira, la segunda española, colosal apoyo para Ostiz, llegó en el siguiente, el que finalizó a 6 segundos de las medallistas.

Entre esas privilegiadas que se llevaron metal, la ganadora abrillantó su palmarés con el segundo oro en grandes campeonatos de su carrera tras el que obtuvo el año pasado en la prueba júnior contrarreloj de los Europeos de Limburgo (Bélgica).

También suma las platas mundialistas en línea el pasado año en Zúrich (Suiza) y este año en la crono de esta misma semana en Ruanda. Ésta la tercera medalla de España tras que sumó la catalana Paula Blasi en la carrera en línea sub-23.