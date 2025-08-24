El primer zarpazo de Vingegaard

A Jonas Vingegaard apenas le dio tiempo a celebrar la victoria. La llegada fue tan justa, tan apretado el esprint con Ciccone que apenas pudo apretar el puño para demostrar que él era el ganador mientras terminaba de lanzar la bici sobre la línea de meta.

Para Vingegaar, que además del triunfo se lleva el maillot rojo, la victoria es algo más que eso. Es su manera de demostrar que no ha venido a la Vuelta de paseo, que viene a cobrarse la pieza que le obligaron a dejar volar en 2023, cuando su equipo, el Visma, decidió respetar el liderato de Sepp Kuss después de una escapada.

Tampoco ha venido a quejarse el danés, que sufrió una caída a falta de 26 kilómetros. Comprobó que los rasguños no eran profundos, recuperó su bici y volvió a montarse después de que la mayoría de sus compañeros se fueran al suelo. Zingle fue el peor parado, se le salió el hombro, pero consiguieron recolocárselo para que volviera a rodar.