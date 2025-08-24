Alberto de Mónaco, estrella en el comienzo de la Vuelta

La Vuelta 2026 comenzará en Mónaco. "Queremos unir a la Fórmula 1 y al ciclismo", dice Kiko García, el director técnico de la Vuelta. Un homenaje que se reflejará en la contrarreloj que abrirá la Vuelta el próximo año, una crono corta, que no superará los 12 kilómetros de recorrido, pero que servirá para que el principado sea el segundo lugar lugar que acoge la salida de las tres grandes. Ya acogió el comienzo del Giro y del Tour y en 2026 se pondrá a la altura de Utrecht, que también completó la salida de las tres grandes con la Vuelta en 2022.

"No se utilizará solo el circuito de Fórmula 1 para la crono, pero abarcará gran parte del recorrido. Queremos que sea una prueba bonita, que nos dé visibilidad y que enseñe bien el Principado", dijo Kiko después de la presentación de la colaboración entre Mónaco y la Vuelta que se desarrolló en el Grataciello de Turín. Junto a Kiko allí estuvieron Christian Tornatore, Sir Gary Verity y Nicolas Roche como representantes del Comité Organizador de Mónaco 2026. El evento cuenta con un logo especial, en el que sobre las ruedas de una bicicleta se dibuja un 26 para componer el manillar y el sillín.

Alberto de Mónaco no participó en la presentación de la salida de 2026, pero sí estuvo en el comienzo de la primera etapa de la Vuelta 25 en Venaria Reale, la que fue residencia de campo de la familia Saboya en Turín. El príncipe monegasco cortó la cinta de salida en la primera etapa de la carrera. A su lado, entre otros, estaban Javier Guillén, director de la Vuelta, el embajador español en Italia, Miguel Fernández Palacios, y el presidente de la región del Piamonte, Alberto Cirio.

El Giro fue la primera grande que comenzó en Mónaco hace casi 60 años. Fue en 1966 y allí estaban los padres del príncipe Alberto, Rainiero y Grace Kelly, entonces ya conocida como Gracia de Mónaco. El nacimiento del Tour en el principado tuvo que esperar hasta 2009, con una contrarreloj. Aquel fue el año en el que Alberto Contador consiguió su segunda victoria en la carrera francesa cuando su mayor rival estaba en casa, Lance Armstrong, que regresaba después de su retirada.

El estadounidense fue tercero en aquella edición, aunque su resultado fue anulado de la misma manera que las siete victorias que había conseguido en el Tour antes de su retirada.