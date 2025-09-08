Sionista, amigo de Netanyahu, filántropo y amante del ciclismo. Así es Sylvan Adams, el propietario del equipo Israel

“Me acusan de ser sionista. No me avergüenzo, estoy orgulloso de ello”, dice Sylvan Adams. El propietario del equipo Israel Premier Tech es una de los empresarios más cercanos a Netanyahu y se autoproclama “embajador” del país que ha elegido para vivir.

Adams se ha empeñado en llevar el nombre de Israel por el mundo, especialmente a través del ciclismo, pero nació en Canadá, hijo de un judío rumano que huía del Holocausto. Marcel Abramovich había pasado antes por Palestina y por Francia y se cambió el apellido para que fuera más fácil de pronunciar a sus nuevos vecinos. En Quebec construyó un imperio inmobiliario, Iberville Developments, que su hijo heredó.

La revista Forbes estima la fortuna de Adams en 2.800 millones de dólares, aunque su verdadera pasión es el ciclismo. Como practicante y como espectador. Adams fue campeón del mundo para mayores de 65 años en 2023 y, aunque no participó en la creación del equipo Israel Premier Tech, no tardó en unirse al proyecto, que nació primero como Academia Ciclista Israel de la mano del excorredor Ran Margaliot, antiguo compañero de Alberto Contador en el Tinkoff, y del empresario israelí Ron Baron.

La academia se fundó en 2014, pero el objetivo de Adams desde el principio era llegar al World Tour, lo que consiguió en 2020 después de comprar la licencia del Katusha, un equipo rusos con fines de propaganda parecidos a los del Israel. Su aportación también fue fundamental para que Israel acogiera la salida del Giro en 2018. Tres años antes, Adams y su esposa se habían mudado a Israel. Siempre fue un estricto seguidor de la religión judaica y aprendió hebreo para hacer más sólida su red de contactos en territorio israelí.

El propietario del Israel Premier Tech vio la etapa de Bilbao que tuvo que ser suspendida por las protestas contra la presencia de su equipo en la Vuelta desde el coche de su director, el español Óscar Guerrero. “Yo quería que viniera en el coche conmigo, porque quería que viera la realidad de lo que estamos sufriendo día a día. Y lo sufrió y fue muy duro también para él. Para él es muy duro y lo que más hace es apoyar, apoyarnos a nosotros, apoyar a los chicos, él ve la tensión que hay, ve el día a día, ve el staff como está”, añade Guerrero.

“Llevamos ya nueve años juntos. Yo empecé en este proyecto hace nueve años y él se incorporó un poco más tarde, yo sabía que era un amante del ciclismo, que vivía en Israel y que, sobre todo, es un amante del ciclismo. De hecho compite, es doble campeón del mundo Master 65 hace dos años. Él desde el principio siempre se ha portado súper bien con nosotros, ha protegido al equipo, es un enfermo del equipo, ha hecho que el equipo sea mucho más grande”, asegura el director español del Israel.

La relación de Guerrero con Sylvan Adams es deportiva. “Aquí nunca se habló de política en el equipo, solo se habló de deporte. Yo he trabajado con muchísima gente con diferentes ideas políticas, eso nunca nos ha hecho no poder trabajar juntos y esto es lo mismo. Si él tiene unas ideas o yo tenía otras ideas, al final sólo hablamos de deporte y del trabajo. Se trabajaba perfectamente y él se ha portado muy bien”, asegura. Y Guerrero destaca también el lado filantrópico de Adams, “Tendría que saber la gente lo que ha hecho fuera de Israel, en Ruanda, en Afganistán, y todo para ayudar a gente que no son israelíes”, dice.

Eso no impidió a Adams asegurar después del paso por Bilbao que el País Vasco “es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar”. Y añadía: “Les recuerdo que en las décadas de 1960 y 1970, ETA operó y formó una alianza con la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). No nos sorprendió esta recepción tan poco amistosa”.

En el fondo, todo es política. Y las palabras de Netanyahu felicitando al equipo Israel por su trabajo en la Vuelta lo demuestran.