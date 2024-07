La confesión de Rodri sobre la bronca que les echó a Nico y a Yamal

Rodri Hernández está siendo el timón de la selección. El centrocampista está a su mejor nivel y valoró estas sensaciones en la Cadena COPE. "Yo tenía mucha confianza antes, sinceramente. Habíamos jugado contra equipos grandes: Brasil, la Nations... Veníamos de concentraciones en las que nos habíamos medido y sabemos que habíamos estado muy bien. No me ha sorprendido para nada. Ahora sí que creo que vienen los partidos realmente decisivos. Creo que tenemos que dar un paso adelante. Ahí sí que nos va a medir. Está muy bien lo que hemos hecho pero sinceramente no vale nada... vale lo que viene ahora", aseguró.

Una de las anécdotas más virales fue cuando contó la bronca que les echó a Lamine y a Nico. "Sí... sí, sí. Sí, sí... En alguna charla son los últimos que callan y les digo: "16, años y venís aquí los últimos". Pero bueno, cosas de esas... por lo demás bien", advirtió.

"Para empezar, los equipos no solo se construyen por el entrenador sino por la calidad individual que te aporta el jugador. A partir de ahí, parecido pero yo que estoy dentro muchos mecanismos son diferentes. La idea de ser protagonista y de apretar arriba, sí. Pero los cuatro extremos que tenemos tienen mucha calidad de uno contra uno, tenemos interiores con más presencia física alternando con otros interiores con más calidad individual. Al final tenemos una alternancia muy importante que nos hace una selección poco descifrable", dijo.

"Conozco a todos pero... el nivel que está mostrando Cucurella. Yo ya lo conocía pero el nivel que está mostrando en un contexto así en una Eurocopa... nos está ayudando muchísimo, sobre todo defensivamente, el carácter que tiene. A mí me está encantando y espero que siga en este nivel", matizó.

"Sí. Yo creo que a cualquier persona si le dices firmarías ganar, te va decir que evidentemente. Que prefieres ganar jugando bien, claro. Pero el objetivo del deporte es ganar. Evidentemente nosotros lo tenemos claro y por eso jugamos de la manera que jugamos. Porque creemos que es la manera que nos acerca a ganar y por eso estamos viendo una España diferente en cada partido. Con cosas versátiles, con jugadores que aportan diferentes cosas. Porque cada partido te requiere una cosa distinta. Así que sí para mí lo más importante es ganar", alegó.