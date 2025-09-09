Conmoción en el culturismo: un reconocido campeón, apuñalado hasta la muerte por su novia

Nuevo golpe letal para una comunidad deportiva que parece marcada por la tragedia. En 2021, la comunidad del culturismo y el fitness perdió 21 atletas, que murieron por diferente motivos, en 2022 también se produjeron decenas de fallecimientos y en los últimos 12 meses los muertos superan con creces la decena. Depresión, desafortunados accidentes, el uso de esteroides y sustancias ilegales o métodos inhumanos para lograr el ansiado e imponente músculo ha acabado con la muerte de muchos profesionales y aficionados de esta disciplina.

Y ahora, ha sido la violencia la que ha sumado una nueva muerte a una trágica lista que parece no tener fin.

El reconocido culturista brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años, fue apuñalado hasta la muerte por su novia en una brutal pelea en su departamento, informó la Policía Civil.

Según los medios locales, el campeón recibió puñaladas en el cuello, la cara, el abdomen y la espalda antes de caer muerto por las escaleras de su edificio.

Los vecinos llamaron a la policía después de escuchar los gritos de la pelea. Cuando llegaron, Valter estaba muerto.

El terrible incidente ocurrió en Chapeco, ciudad del oeste del estado de Santa Catarina, en la mañana del domingo 7 de septiembre.

Un reguero de sangre mientras intentaba huir

La policía reveló que Valter tenía heridas de arma blanca en el abdomen, la espalda, la cara y el cuello. La Policía difundió imágenes espeluznantes de la escena del crimen en la ciudad de Chapecó, con charcos de sangre en el suelo donde se encontró el cuerpo sin vida de Valter de Vargas Aita. Los investigadores han mostrado cómo dejó marcas de sangre en los pasillos y escaleras mientras intentaba desesperadamente escapar.

Imágenes policiales de la escena del crímen "X"

Su pareja de 43 años, cuyo nombre no ha sido revelado, también fue apuñalada durante la pelea y tuvo que ser trasladada al hospital en estado grave, confirmó la policía.

Una pareja con antecedentes

El medio local ClicRDC informó que la mujer ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y asesinato.

Según informes , en el momento del asesinato se enfrentaba a una pena de 15 años de prisión. Valter, originario de Rio Grande do Sul, había competido en culturismo durante más de una década.

Fue subcampeón de la Federación Mundial de Fitness y cinco veces campeón estatal de culturismo. También trabajó como entrenador personal, compartiendo sus rutinas de entrenamiento y consejos dietéticos con miles de seguidores en redes sociales.

El gimnasio donde trabajaba Valter cerró ayer como muestra de respeto. “Por siempre en nuestros corazones ”, publicaron en redes sociales.