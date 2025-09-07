La favorita del EuroBasket dice adiós y deja abierto el torneo para el resto de selecciones

Serbia aterrizó en el EuroBasket de 2025 como una de las grandes aspirantes al oro, con una plantilla que la respaldaba y la ilusión de con la ilusión de conseguir su primer triunfo desde que ya no juegan bajo el nombre de Yugoslavia.. Tras superar la primera fase y con la confianza que daba ser considerada favorita, los octavos de final la enfrentaban a una Finlandia liderada por Lauri Markkanen, un equipo sólido que, aunque más corto de efectivos, demuestra un juego colectivo y valentía en los momentos clave.

La baja de Bogdan Bogdanovic se hizo sentir profundamente para Serbia. La segunda espada del conjunto dirigido por Pesic se perdió el torneo debido a una lesión sufrida frente a Portugal, y el equipo no logró compensar su ausencia. Micic, esperado como el base que tomara las riendas, no pudo llenar su vacío, y los compañeros del MVP, Nikola Jokic, no supieron encajar, a excepción de Nikola Jovic, ante el ritmo de juego de Finlandia.

El partido tuvo momentos de ventaja serbia gracias a Jokic y Jovic, con el pívot de los Nuggets destacando en rebotes y puntos decisivos. Sin embargo, los triples de Sasu Salin y la capacidad de Markkanen para mantener a su equipo arriba marcaron la diferencia. Al final del tercer cuarto, Finlandia lideraba 68-66, y el último periodo amplió la tensión en el Riga Arena, recordando la eliminación temprana de Serbia tres años atrás en Berlín.

En el cuarto final, los jóvenes talentos finlandeses como Muurinen y Valtonen sentenciaron el encuentro con puntos consecutivos, mientras Markkanen consolidaba la ventaja desde la línea de tiros libres. Marko Guduric tomó decisiones erróneas en los instantes finales, lanzando tiros precipitados que habrían podido mantener viva a Serbia en la pelea por el partido. La selección balcánica se despidió del torneo con un 86-92 en el marcador, evidenciando que la ausencia de Bogdanovic y la falta de apoyo suficiente para Jokic y Jovic fueron determinantes en su prematura eliminación. Finlandia, por su parte, avanzó con confianza, demostrando que en los octavos ningún rival puede subestimarse.