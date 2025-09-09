AEMET alerta de tormentas y bajada de temperaturas en estas zonas de Castilla y León

El tiempo en Castilla y León durante el mes de septiembre sigue siendo inestable, lo que está provocando que algunos de sus vecinos, que estos días están disfrutando de sus fiestas patronales comiencen a mirar al cielo para saber si van a poder disfrutar de las numerosas iniciativas que estos días se están llevando a cabo en estos municipios, con motivo de estos festejos. Y es que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia un descenso pronunciado de las temperaturas, así como precipitaciones en las áreas más altas de la Comunidad.

En este sentido, se prevén intervalos de nubes bajas, con probabilidad de bancos de niebla en zonas de montaña, tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Por la tarde y noche intervalos nubosos en zonas de montaña del norte, sin descartar algunas precipitaciones dispersas, y nubosidad de evolución en el resto.

Además no se descartan heladas débiles dispersas en zonas de montaña, así como ventos entre el oeste y norte, flojos con intervalos de moderado, que propiciarán esta inestabilidad que está haciendo que los castellanos y leoneses no sepan que ropa se deben poner para salir a la calle y disfrutar de las actividades de las fiestas.

AEMET también asegura que las temperaturas mínimas descenderán drásticamente, mientras que las máximas se situarán en ascenso en el nordeste y extremo norte y en descenso en el sur. En lo que se refiere a las ciudades, las mínimas oscilarán entre los seis grados de León; los nueve de Ávila y Palencia; los 10 de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid; y los 11 grados de Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los 22 grados de Ávila, Burgos y León; los 23 de Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid; los 24 de Soria; y los 25 grados de Zamora.