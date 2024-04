Un conocido deportista estalla contra el líder de Bildu tras no condenar el terrorismo de ETA

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se ha negado a calificar a ETA como banda terrorista, señalando que fue un "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida ha señalado que "afortunadamente" ETA ya no existe y ha reclamado afrontar el futuro y la memoria de Euskadi de "una forma más compartida". "Se puede discutir sobre las consideraciones de qué es terrorismo y qué no es. La cuestión principal es diagnosticar cómo se superan los conflictos políticos y hemos avanzado mucho. La sociedad vasca está en otra fase y tiene este debate superado", ha subrayado el candidato de EH Bildu.

Eso ha generado muchas crítica. El presidente de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha asegurado este miércoles que no le importa la opinión del candidato de Bildu a las elecciones vascas, Pello Otxandiano, después de que se negara a calificar a ETA como banda terrorista, tachando a esta formación como "herederos de los que pegaban tiros en la nuca" y reprochando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus pactos con ellos.

Así se ha pronunciado el presidente murciano en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro 'Wake Up' sobre las palabras de Otxandiano en las que se negaba a calificar a ETA como banda terrorista, señalando que fue un "grupo armado". "Lo que opine Bildu para mí no tiene trascendencia ninguna. Ellos son lo que son, herederos de lo que son, de los que pegaban tiros en la nuca en el País Vasco y en el resto de España. Por lo tanto, lo que opinen ellos a mí no me importa", ha proclamado al respecto López Miras.

En este contexto, ha alertado que "lo sorprendente, preocupante y alarmante" es que Sánchez haya llegado a La Moncloa gracias a los votos de Bildu en el Congreso. "Es que el Gobierno de Sánchez depende precisamente de los que dicen que ETA no era una banda terrorista. Eso es lo preocupante y lo que debe llevarnos a una profunda reflexión", ha apostillado.

Asimismo, el presidente murciano se ha pronunciado sobre los pactos postelectorales tras el domingo y, al ser preguntado por si el PP apoyaría al PNV para evitar la llegada de Bildu al poder, ha señalado que los de Imanol Pradales están "echados al monte con el PSOE". "Si el PNV ya tiene un socio preferente, que es el Partido Socialista, durante una década en el País Vasco y ahora apoyando un gobierno como el de Pedro Sánchez, que hay desde luego que renunciar a muchos principios de los que siempre ha defendido el PNV para estar ahora mismo en manos de un gobierno como el de Pedro Sánchez. Por lo tanto, creo que esas opciones son más bien escasas", ha sentenciado.

Las palabras del líder de Bildu también han hecho estallas a Alfonso Reyes, ex jugador del Real Madrid y del Estudiantes. "Los que consideran a ETA "grupo armado" en lugar de banda terrorista cuentan con mi absoluto desprecio. Ser sus herederos es lo que tiene", ha escrito indignado.