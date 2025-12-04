Conor McGregor se libra de la justicia: retiran la demanda al irlandés por agresión sexual

Conor McGregor estaba siendo noticia más por sus actuaciones fuera de la jaula que dentro. Sus numerosos altercados fuera del deporte estaban lastrando su figura, aunque parecía importarle poco. El irlandés, que no pelea desde el pasado 2021, suena muy fuerte para regresar al octágono de la UFC el próximo mes de junio de 2026, en la cartelera de la Casa Blanca.

'The Notorious' parece más centrado que nunca, y se le ha podido ver de vuelta en el gimnasio, ejercitándose y preparándose para su regreso en unos meses. De hecho, en su cuenta oficial de X reveló que recientemente había realizado un retiro espiritual que le ha hecho un hombre nuevo. "Yo no estoy aquí por casualidad. Existe un poder superior, Dios, que dirige mi camino y el de todos nosotros. Vivo mi vida por la Palabra de Dios", escribía el irlandés en sus redes.

Todo parece indicar que su regreso será una realidad, y en consonancia a ello ha recibido una buena noticia en lo extradeportivo. Tras varios juicios a sus espaldas, McGregor va a salir airoso de uno de ellos.

McGregor no será culpado por agresión sexual

El irlandés ha tenido varios percances fuera de la jaula. Uno de ellos tuvo lugar en 2023, durante un partido de la NBA. Una mujer demandó a la estrella de la MMA alegando que había sido agredida sexualmente en el baño.

Sin embargo, parece que todo va a quedar ahí puesto que el Tribunal de Distrito de EE. UU. ha desestimado la denuncia después de que la presunta víctima solicitara voluntariamente esta decisión. Los abogados de la mujer, identificada en la denuncia inicial como una ejecutiva de Wall Street de 49 años, presentaron el martes una notificación de desistimiento voluntario ante un tribunal de Florida.

Otras demandas que sí salieron adelante

A pesar de que McGregor ha logrado salir indemne de esta denuncia, no fue así en otras ocasiones. El año pasado, el excampeón de la UFC fue declarado responsable en un caso de agresión sexual originado en 2018 ante el Tribunal Superior de Irlanda.

Tras la condena, se le ordenó pagar a la víctima 248.000 euros a pesar de presentar una apelación contra dicho veredicto.

Conor McGregor, más enfocado que nunca

A pesar de todos estos inconvenientes, McGregor está enfocado en su próximo reto. Tras muchos años donde el alcohol y la fiesta han sido la tónica principal de McGregor, parece que el excampeón se encuentra más centrado que nunca. Así lo ha expresado su entrenador, John Kavanagh, confirmando que está cumpliendo con una rutina diaria para llegar en perfectas condiciones al mes de junio.

'The Notorious' quiere llegar en las mejores condiciones a un evento que será historia del deporte, y para ello ya ha comenzado con sus entrenamientos. Así lo explicaba su entrenador durante una entrevista para 'Uncrowned'.

"Está completamente encerrado en que vamos a hacer la caminata de 6 o 7 meses . Quiere hacer el programa de preparación desde hoy hasta junio. Él está de vuelta en el gimnasio todas las mañanas. Quiere estar en esa cartelera", declaraba.

A falta de confirmación oficial por parte de la UFC, el irlandés Conor McGregor regresará a las MMA por todo lo alto enfrentándose, si nada cambia, a Michael Chandler. Ambos tienen cuentas pendientes después de que el excampeón se cayera de su última pelea contra el estadounidense, por lo que la UFC pretende cerrar el capítulo dándoles la oportunidad de brillar en la casa presidencial.