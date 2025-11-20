Conor McGregor, más enfocado que nunca: así se prepara el irlandés para la pelea en la Casa Blanca

Siete meses restan para que la UFC celebre uno de los eventos más icónicos en la historia del deporte. La compañía organizará un evento de artes marciales mixtas en la mismísima Casa Blanca de Estados Unidos el próximo mes de junio de 2026.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Una cartelera que, según ha explicado Dana White, será la más grande de todos los tiempos. En ella se esperan algunos de los mejores peleadores de la UFC, y entre ellos se encuentra la figura de Conor McGregor.

Desde hace varios meses, su nombre ha aparecido en boca del mandamás de la compañía, y todo parece indicar que el irlandés estará presente. Si bien el evento no será organizado entrados en 2026, Conor ya ha asegurado que quiere pelear en dicha fecha y, por ello, ya ha comenzado sus entrenamientos.

Tras muchos años donde el alcohol y la fiesta han sido la tónica principal de McGregor, parece que el excampeón se encuentra más centrado que nunca. Así lo ha expresado su entrenador, John Kavanagh, confirmando que está cumpliendo con una rutina diaria para llegar en perfectas condiciones al mes de junio.

Conor McGregor, más enfocado que nunca en sus entrenamientos

Si algo le ha faltado a McGregor en los últimos años es la disciplina. El irlandés cuenta con grandes habilidades, pero hace varios años en los que no ha sido capaz de potenciar su nivel. Una vida poco acorde al deporte y su falta de seriedad para prepararse físicamente han lastrado a Conor desde hace ya tiempo.

Sin embargo, la pelea en la Casa Blanca parece haber dado un chute de energía e interés al excampeón. 'The Notorious' quiere llegar en las mejores condiciones a un evento que será historia del deporte, y para ello ya ha comenzado con sus entrenamientos.

Así lo ha explicado John Kavanagh durante una entrevista para 'Uncrowned', donde afirma que McGregor está yendo al gimnasio todos los días y está 100% enfocado en su combate.

"Está completamente encerrado en que vamos a hacer la caminata de 6 o 7 meses . Quiere hacer el programa de preparación desde hoy hasta junio. Él está de vuelta en el gimnasio todas las mañanas. Quiere estar en esa cartelera", declaraba.

El 'retiro espiritual' de Conor

Tras una vida de excesos, la vida le ha pasado factura al irlandés. Desde hace varios años, Conor no está ni mucho menos en su mejor forma física, por lo que hacía falta un cambio drástico en su vida si quería estar en la cartelera estelar de la Casa Blanca.

Dicho y hecho. McGregor declaró hace varias semanas que había realizado un retiro espiritual que le había sanado por completo, todo ello con el objetivo de alcanzar la plena forma física. "Vivo según la palabra de Dios. He emprendido un viaje espiritual y estoy sano y salvo, he sanado. El mundo está a punto de dar un gran susto... Tuve que ponerme en forma. Estoy muy emocionado de volver a ser yo mismo", declaraba en una rueda de prensa de BKFC, la compañía de boxeo sin guantes de la que es accionista.

Lo cierto es que este 'viaje espiritual' parece haber cambiado la mentalidad y el rostro de McGregor, que se ve muy distinto respecto a varios meses atrás.

Además, ya se han podido ver algunos entrenamientos de McGregor, trabajando diferentes aspectos de la lucha, por lo que todo invita a pensar que el excampeón de la UFC hará su reaparición en 2026. Dana White parece estar de acuerdo, y el irlandés está mostrando todo su interés en ello, por lo que una de las mayores figuras de las artes marciales mixtas reaparecerá en 2026, quien sabe, si incluso para finalizar con sus dos combates restantes de contrato.