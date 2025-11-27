¡Nuevo lío entre McGregor y Khabib en redes!: "Siempre intentarás oscurecer mi nombre después de que te destruyera esa noche"

La rivalidad entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov va a envejecer como una de las más grandes dentro del deporte. Tras más de siete años desde el combate que revolucionó la UFC, ambos luchadores se siguen dedicando más que palabras.

En medio de su preparación para la Casa Blanca, donde se espera que McGregor vaya a ser uno de los protagonistas de uno de los mayores eventos de la historia organizados por la UFC, el excampeón ha vuelto a dirigirse al daguestaní, esta vez para lanzarle una dura acusación.

Y es que el irlandés ha lanzado un órdago a través de sus redes sociales acusando a Khabib de estafar a miles de personas gracias a la venta de un nuevo proyecto digital llamado Papakhas NFT.

El mensaje de McGregor en X

Conor McGregor ha vuelto a cargar duramente contra Khabib Nurmagomedov. El irlandés, que ya está enfocado en el más que probable combate en la Casa Blanca, ha dedicado parte de su tiempo a señalar al daguestaní por una supuesta estafa.

Y es que el ruso puso a la venta un regalo digital en forma de papaja, el gorro con el que la mayoría de los rusos salen al octágono. Tras varios días a la venta, Khabib informó de que la colección, presentada como un "regalo digital con valor en tiempo real", se había agotado por completo. La iniciativa formaba parte de una campaña promocional vinculada a la plataforma y fue difundida por el propio excampeón de peso ligero.

Tras conocerse esta información, el medio 'Sportskeeda', publicó una noticia donde se explicaba que Khabib había usado la imagen de su padre fallecido para promocionar la venta de NFTs con el mítico 'papakha' a través de Telegram. Una operación que le habría dado más de cuatro millones de dólares en un solo día.

A partir de esta noticia, McGregor no tardó en responder. "¿No hay forma de que el buen chico Khabib haya usado el nombre de su difunto padre, así como la cultura de Daguestán, para estafar a sus fanáticos y vender un montón de NFT digitales en línea y luego eliminar todo el contenido después de que se vendieron, dejando a sus fanáticos sin su dinero? No hay manera de que un buen chico haga esto", declaraba Conor McGregor en su cuenta de X.

Khabib responde a McGregor

Como era de esperar, el ruso no se ha quedado callado ante las acusaciones de Conor. Mediante un mensaje en X, Khabib le recordó aquella fatídica noche donde el irlandés fue sometido. "Eres un mentiroso absoluto. Siempre intentarás oscurecer mi nombre, después de que te destruyeran aquella noche, ¡pero nunca lo lograrás!", escribía en X.

Tras este mensaje, Khabib volvió a hacer referencia al excampeón, pero esta vez colgando una foto de aquel momento del combate y llamando a McGregor "exdrogadicto". "He tratado a 56 ex drogadictos en mis centros de rehabilitación en Daguestán. Ven a Daguestán, aquí te cuidarán. México no te ayudó, hasta donde yo sé", declaraba hace escasas horas.

Para concluir con esta historia, el excampeón irlandés dejó un último mensaje contra Khabib sobre la polémica. "Discúlpate ahora mismo por utilizar el nombre de tu difunto padre para vender estos ‘regalos‘ que le cuestan tanto dinero a tus fans. Además, vender algo no significa que sea un regalo, ¡troglodita de bajo coeficiente intelectual! Estafando en nombre de tu padre fallecido", concluía.

Tras varias horas, McGregor, que acostumbra a ello, borro sus mensajes de la red social, pero ya era demasiado tarde. Miles de usuarios habían visto un nuevo capitulo de esta gran rivalidad que parece nunca acabará.