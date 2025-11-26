Brutal ataque de una luchadora de MMA, amiga de McGregor, a dos guardias civiles en un avión en Canarias

La luchadora irlandesa de MMA Sinead Kavanagh ha sido detenida tras presuntamente atacar a dos agentes de la Guardia Civil llamados para controlar unos disturbios en un avión de Ryanair que volaba de Gran Canaria a Dublín.

Los agentes acudieron al avión porque el comandante de la aeronave abortó el despegue estando en pista de rodaje debido a la actitud violenta de la luchadora en cabina. El sindicato AUGC ha denunciado que, pese al riesgo que sufren los agentes del Instituto Armado y la falta de medios, no se les considera profesión de riesgo.

El arresto de Kavanagh tuvo que llevarse a cabo sin pistola táser y sin vehículo mampara, esto es, un coche preparado para separar a los detenidos situados en la parte trasera del conductor y el copiloto.

La luchadora de 39 años fue detenida el lunes por la noche y pasó la noche en una celda policial antes de comparecer ante el tribunal.

Los dos agentes de la Guardia Civil presuntamente agredidos por Kavanagh se encuentran actualmente de baja por enfermedad debido a las lesiones sufridas.

La luchadora de peso pluma, amiga de Conor McGregor , fue liberado bajo fianza en espera de una investigación criminal en curso después de comparecer ante un juez en una audiencia judicial a puertas cerradas esta mañana.

El incidente en el que se vio involucrado Kavanagh ocurrió mientras el avión esperaba para despegar. El incidente en el pasillo del avión en el que estuvo involucrado Kavanagh fue captado por los pasajeros y ya circula en redes sociales. En el video se puede escuchar a una mujer gritando en inglés mientras luchaba con dos policías que intentaban controlarla. Uno de los agentes uniformados de la Guardia Civil es una mujer.

El piloto solicitó la presencia policial después de que la tripulación de vuelo no pudiera controlar la "actitud violenta" de Kavanagh.

Los agentes ya han enviado un informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es el organismo competente a la hora de decidir el tamaño de una multa por violar la seguridad aérea.

¿Quién es Sinead Kavanagh?

Kavanagh, que tiene más de 26.000 seguidores en Instagram, donde se presenta bajo la frase "Llevo la lucha en la sangre", aún no ha hecho ningún comentario oficial en sus redes sociales.

Se convirtió en cinco veces campeona nacional de boxeo y compitió junto a Katie Taylor en el equipo irlandés que fue al Campeonato Mundial en 2021. Después de perder múltiples peleas, abandonó el deporte y se convirtió en luchadora de MMA .

Ocupó el puesto número 10 en peso pluma femenino según Fight Matrix desde abril de 2021 hasta julio de 2021 y marzo de 2022.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) publicó un vídeo del incidente del avión en su cuenta oficial X e identificó a Kavanagh como la mujer arrestada.

La AUGC denuncia la falta de medios

“Dos guardias civiles heridos tras contener a un luchador profesional de MMA. No hay taser en el aeropuerto, no hay vehículo con separación entre la parte delantera y trasera, el agresor libre y los agentes fuera del trabajo. Y dicen que la nuestra no es una profesión de alto riesgo. Arriesgamos nuestras vidas cada día y nos sentimos abandonados.", denuncian.

Las imágenes del incidente del avión de Ryanair publicadas por la asociación de la Guardia Civil mostraban a un agente uniformado, hombre y mujer, forcejeando con la mujer arrestada frente a los sorprendidos pasajeros en la parte delantera del avión. Otra mujer, que se cree que es la segunda pasajera a la que se le pidió que abandonara el avión antes de ser identificada, intentó intervenir en un momento dado.

El otro material que AUGC publicó junto al video del avión, deja pocas dudas sobre la identidad de la mujer arrestada, mostró a Sinead Kavanagh luchando con la luchadora de Belfast Leah McCourt.

En las imágenes, que se cree que fueron tomadas en febrero de 2022, se puede ver a McGregor animando a Sinead, cuando ella obtuvo una victoria por decisión unánime sobre su oponente.