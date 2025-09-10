El contundente mensaje de De la Fuente sobre Lamine Yamal: "Me quedo asustado..."

Lamine Yamal volvió a dejar destellos de su enorme talento en la goleada de España a Turquía, aunque no logró marcar en las dos ocasiones claras que tuvo. Su influencia en el juego, sin embargo, fue tal que eclipsó esa falta de puntería. El seleccionador Luis de la Fuente no dudó en detenerse en su actuación y lanzó una reflexión que sorprendió: “Me quedo asustado con lo que hace este chico”.

El técnico riojano subrayó que, pese a su juventud, Yamal ya es capaz de marcar diferencias al nivel de los mejores del mundo. Incluso llegó a compararlo con figuras históricas del fútbol español como Xavi, Iniesta o Raúl, jugadores que durante años fueron referentes mundiales. Para De la Fuente, la irrupción del extremo del Barça es tan poderosa que, si mantiene esta progresión, pronto se le podrá colocar entre los nombres que compiten por el Balón de Oro.

El seleccionador quiso también poner en perspectiva los fallos de cara a portería, restándoles importancia frente a todo lo que aportó al colectivo: su capacidad para generar superioridades, su visión de juego y su desparpajo en cada balón recibido. “Lo que hace es extraordinario”, insistió, recordando que la madurez y la regularidad en la definición son aspectos que llegarán con el tiempo.

Más allá de los elogios, las palabras de De la Fuente transmiten un mensaje claro: España ha encontrado en Lamine Yamal no solo a un talento precoz, sino a un futbolista destinado a liderar una nueva generación. Su impacto a los 17 años ya asusta al propio seleccionador, lo que refleja hasta qué punto el futuro de la Roja pasa por sus botas.

Con apenas 18 años, ha jugado ya 23 partidos oficiales con la Roja y ha anotado 6 goles. Esta cifra lo posiciona como uno de los talentos más prometedores del panorama internacional, y su rendimiento lo evidencia como una pieza clave del futuro.

Su debut fue memorable: el 8 de septiembre de 2023, frente a Georgia, ingresó al terreno de juego con solo 16 años y 57 días. No solo se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta, sino también en el más precoz en marcar, con un gol que redondeó un 7-1 histórico.

Desde entonces, su progresión ha sido meteórica. En solo 23 apariciones ha dejado una huella vital, convirtiéndose además en una figura inspiradora y símbolo generacional en el equipo nacional.