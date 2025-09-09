Acceso

El Alavés celebrará 650 partidos en la elite en San Mamés

El conjunto vitoriano se mete en el Top25 de clubes que más encuentros han jugado en la Primera División española

Carlos Vicente of Deportivo Alaves celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorrotza on August 30, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 30/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El Deportivo Alavés cumplirá este sábado en el estadio de San Mamés 650 partidos en Primera División. Con este partido, el club babazorro asciende al puesto 25 en la clasificación histórica de partidos disputados en Primera.

Los 649 duelos oficiales que ha disputado hasta la fecha están repartidos en 20 temporadas en las que ha logrado 203 victorias, 144 empates y 302 derrotas, con 715 goles a favor. El Glorioso disputó su primer partido en la máxima categoría frente a la Real Sociedad un domingo 7 de diciembre de 1930 en el estadio de Atocha.

Los albiazules empataron a dos, con doblete de Olivares, en un duelo el que debutaron alavesistas como Quincoces, Ciriaco, Beristain o Jauregui. Precisamente en la temporada 2023-24 el club vitoriano alcanzó el partido 600 frente al conjunto donostiarra en el estadio de Mendizorroza.

Entre los jugadores que han logrado hitos especiales se encuentran nombres importantes del fútbol español como Javi Moreno, que logró el gol número 300 o John Aloisi, que anotó el tanto 400. El gol número 700 fue obra de Kike García en la temporada 2024-25.

