MotoGP: Desastre de Jorge Martín y festival de los hermanos Márquez en Sachsenring

"Gracias, Sachsenring", decía feliz Marc Márquez después de remontar hasta la segunda posición desde el puesto trece en su circuito preferido. No le dio para ganar, pero aseguraba que no lo cambiaba por tener a su hermano al lado en el podio, algo histórico que los de Cervera no habían conseguido nunca en su carrera deportiva y que en la clase reina sólo consiguieron en 1997 los hermanos Aoki, Nobuatsu y Takuma. Un día histórico para los Márquez, porque es el primer cajón del curso para el pequeño y porque el mayor se va con buenas sensaciones al parón después de un fin de semana en el que todo lo que había podido salir mal salió.

Lo supo recuperar en una carrera en la que fue remontando sin prisas y mucha paciencia hasta el toque con Morbidelli, que le rompió parte de la cúpula y le hizo explotar el airbag. Ahí salió el Marc de siempre, al ataque, recuperó la distancia con el italiano y le quitó las pegatinas en el mejor adelantamiento del fin de semana. Desde ahí se fue a por el podio, que tenía su hermano en ese momento, lo adelantó sin pensar, pero justo en ese momento se caía Martín delante y dejaba hueco para los dos en el cajón.

El desastre fue para el que era líder hasta este domingo, que lo perdió todo a falta de muy poco para el final. Tenía la victoria en su mano y la posibilidad de aumentar su ventaja en el liderato hasta los 20 puntos. Pero apretaba Pecco Bagnaia por detrás y le llevó a cometer un error imperdonable, que le dejaba sin nada y desalojado de la primera posición del campeonato justo antes de las vacaciones.

Para Pecco, que se va a casar en este parón de verano, era la cuarta victoria consecutiva en domingo y ya está en lo más alto con diez puntos de margen. Todo bien para él y todo mal para Jorge, que después de una primera parte de curso muy sólida, se va a la playa masticando un golpe mental muy duro.

Clasificación MotoGP

1. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)40:40.063

2. Marc Márquez (Esp/Gresini Racing)a 3.804

3. Álex Márquez (Esp/Gresini Racing)a 4.334

4. Enea Bastianini (Ita/Ducati Lenovo)a 5.317

Así va el Mundial (9 de 20 citas)

1. Pecco Bagnaia (Ita)222 puntos

2. Jorge Martín (Esp)212 (-10)

3. Marc Márquez (Esp)166 (-56)