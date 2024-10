Desvelan la impresionante deuda económica del Barcelona

Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha denunciado este martes unas pérdidas acumuladas -sin contar la venta de activos- de 1.041 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios de la entidad azulgrana, lo que ha aumentado en 152 millones la deuda ordinaria, que ha pasado de 1.150 millones (2021) a 1.302 millones de euros (2024).

A esa deuda de 1.302 millones (577 millones a corto plazo y 725 millones a largo plazo) hay que sumar, según Font, los 1.182 millones que corresponden a la financiación del Espai Barça, lo que suma un deuda total de 2.484 millones de euros.

La herencia de Bartomeu

"En lo que gastamos, es evidente que hay una parte de la herencia, porque heredamos una serie de contratos elevados, crecientes, diferidos, etc., pero hay una parte importantísima del gasto que es responsabilidad de la actual junta directiva. Y los ingresos están donde estaban la temporada 2018-2019 o incluso por debajo, cuando la industria del fútbol ha crecido más de un 30%", ha afirmado en rueda de prensa.

"Así que ríete de la herencia de Bartomeu", ha sentenciado Font, quien considera que en la gestión de Joan Laporta como presidente se advierten "los mismos tics" que en su predecesor en el cargo. "Llevamos cuatro años en quiebra técnica", ha resumido.

El líder de la plataforma barcelonista 'Sí al futur' ha atendido a los medios para analizar las cuentas del FC Barcelona, que tendrán que aprobarse el próximo sábado en la Asamblea de Socios Compromisarios, a los que ha pedido que voten en contra, "porque no reflejan la realidad y para evitar que la herencia de Laporta sea peor que la de Bartomeu".

Ingresos insuficientes

"Lo que el club necesita para salir de la crisis es capacidad para generar beneficios", ha insistido Víctor Font, que considera que la junta directiva que preside Laporta ha demostrado su "incapacidad" para obtenerlos: "Están realizando una pésima gestión y encima nos engañan".

En este sentido, Font ha recordado la venta del 25% de los derechos de televisión de LaLiga por 35 años por 667 millones y la del 49% de Barça Studios, una sociedad valorada en 401 millones, en lo que considera "la operación más ficticia de la historia de fútbol", pues en ella han participado "empresas amigas" y "empresas fantasmas" para simular unos ingresos para el club que finalmente no se han producido.

"Nos hablan del récord de facturación de 107 millones de BLM (la empresa del club encargada de comercializar la marca Barça), cuando la realidad es que solo nos ha reportado 1,9 millones de beneficios", ha apuntado Font, partidario de "vender un porcentaje de tu negocio a un socio industrial para hacer que tu negocio crezca", pero "de hacerlo bien", no como lo ha hecho la junta actual con las famosas 'palancas'.

La vuelta al Spotify Camp Nou

En cuanto la obtención de esos ingresos tan necesarios, el excandidato a la presidencia ha recordado que "regresar al Camp Nou tampoco es la panacea", porque una parte de los aproximadamente 350 millones anuales que se pretenden facturar por la explotación del nuevo estadio irán destinados a devolver el crédito del Espai Barça.

De hecho, Font considera "pan para hoy y hambre para mañana" regresar al Spotify Camp Nou a mitad de esta temporada, porque la vuelta no cree que se realice "antes de abril o mayo" y al final tendrán paralizarse las obras para jugar solo unos pocos partidos.

"Ir a Montjuïc era algo que podían haber evitado, pero ahora lo mejor es que reconozcan que no han podido cumplir con su promesa y que acabemos esta segunda temporada allí. Lo contrario, hará que al final la obra se retrase y no se pueda llegar a inaugurar el estadio en el verano de 2026, que es lo que quería esta junta para sacar de ello réditos políticos", ha reflexionado.

El exaspirante a la presidencia tampoco considera que la maltrecha economía de la entidad azulgrana pueda reconducirse con el nuevo contrato de patrocinio de Nike, "que en diez años quedará desfasado".

"Respecto a Nike, si siendo el Barça no presentamos el mejor contrato de la historia del fútbol, mejor que cerremos. Eso sí sería motivo de una moción de censura directa", ha ironizado Font, que en comparecencias anteriores no era partidario de la moción "por estabilidad institucional", pero ahora cree que se podrían estar traspasando "ciertas líneas rojas" en la gestión que no la haría descartable en un futuro.

En cambio, cree que sí sería "coherente" que Laporta se sometiese a una moción de confianza tal como pidieron hace unas semanas varios grupos de socios, y ha dado la bienvenida a 'Som un clam', otra plataforma de barcelonistas que se presentará este jueves y con la que ha dicho compartir "diagnóstico y visión", por lo que les ha invitado a "sumar esfuerzos".