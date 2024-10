Dest se sincera sobre Xavi Hernández y su salida del Barcelona

Sergiño Dest ha hablado sobre su etapa como culé. El lateral llegó al Barcelona en 2020 traspasado del Ajax, vistió la camiseta azulgrana durante dos años para posteriormente irse cedido al Milán y después al PSV. Finalmente, en el último mercado de fichajes el seleccionado neerlandés se marchó libre al equipo de Países Bajos al no entrar en planes de Hansi Flick. Ahora ha vuelto a Barcelona y en una entrevista con SPORT, comentó acerca de su antiguo entrenador y compañeros.

Sobre su momento en el Barça, Dest comentó: "Fue una experiencia increíble y maravillosa. Siempre llevaré al Barça en el corazón. Fue una pena que tuviera que terminar así porque sentía que aún podía ser útil para el club. Pero cuando un nuevo entrenador llega y tiene sus ideas no puedes cambiarlas". El futbolista declaró que su confianza fue en disminución conforme al paso del tiempo, "llegué ‘volando’, quería demostrar, jugar y las cosas me estaban saliendo bien a nivel individual. Al final tengo un estilo en el que arriesgo a menudo con el balón pero aquí se me pidió un juego diferente. Eso me hizo perder algo de confianza en mis decisiones, dudas de si debes ser tú mismo o cambiar tu estilo y esas dudas acaban perjudicando a tu rendimiento", expresó.

De sus antiguos compañeros mencionó que no ha perdido contacto, "hablo con varios de ellos, no diariamente pero sí de vez en cuando". Y sobre quién le impresionó más: "Messi, claro. Lo ves en Youtube, en videojuegos… y de repente lo tienes ahí, delante tuyo. Había buen ambiente en el vestuario el primer año, él hacía bromas… luego eso fue cambiando y se perdió un poco esa sensación de diversión", comentó.

Cuando se le preguntó por algo de lo que se arrepiente en su etapa como culé señaló: "No diría arrepentirme, porque al final era algo que no dependía de mí, pero no siento que tuviera las oportunidades necesarias con Xavi. Sentía que tenía que jugar con límites, que no era yo mismo. Quería incorporarme al ataque, pues esa es mi mayor virtud, pero él me pedía que no subiera".

Sergiño Dest con el Barcelona. EFE / Alberto Estevez. Alberto Estevez Agencia EFE

Dest disputó 51 partidos con el Barcelona en liga, en 2022 se dio su primera cesión al Milán y después se fue al PSV. Aunque finalmente se desvinculó del Barça, comentó el neerlandés que su salida no la había comentado con Xavi en su momento. "Creo que no fue honesto conmigo. Tuvimos varias conversaciones en las que me dijo una cosa pero después dudé de si realmente aquello era verdad. En verano, antes de ir de vacaciones, me dijo 'cuento contigo, no leas la prensa'. Y nada más volver, me dijo 'tienes que irte'" mencionó.

En la actualidad Dest está en recuperación por su rotura de ligamento cruzado sufrida con su actual equipo, pero se encuentra feliz con el PSV. "Siempre supe lo que podía aportar y cuando llegué al PSV me sentí muy arropado. Bosz tenía mucha confianza en mí y esto me dio un impulso para trabajar al mil por cien en el campo y ayudar al equipo. El ambiente era tranquilo, de paz, y eso también aportó calma a mi cabeza para sacar mi mejor rendimiento. El PSV creía en mí de verdad", declaró.