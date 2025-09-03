Varapalo para el Atlético: Baena, operado de apendicitis, alarga su baja

El jugador del Atlético de Madrid Álex Baena ha sido operado este martes "con éxito" de una apendicitis aguda, informa el club rojiblanco.

Según el Atlético, "la cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, a la espera de comenzar su recuperación en los próximos días".

Baena, fichado esta temporada procedente del Villarreal, "permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos", agrega el club.

Alex Baena ya se encontraba de baja por una "lesión muscular de bajo grado". "El internacional se realizó pruebas médicas después de sentir molestias durante el entrenamiento de este miércoles y el parte ofrecido por los servicios médicos indica que sufre una lesión muscular de bajo grado", explicó el club en un comunicado en su página web.

El futbolista, fichado este verano al Villarreal y que debutó con una derrota por 2-1 ante el Espanyol no pudo estar ni ante el Elche ni ante el Alavés pero se esperaba su incorporación tras el parón de selecciones.

Ahora, su baja podría alargarse unas semanas más.