Dice en El Chiringuito que vota a Vox y Pedrerol reacciona así

El racismo contra Vinicius sigue dando para hablar mucho. Rubiales y Javier Tebas, presidentes de la Federación y de LaLiga han salido a hablar el tema para intentar que la competición no se desprestigie ahora que hasta Estados Unidos ha mostrado su preocupación por el asunto. "Hay un problema de educación y comportamiento. Esto afecta en la sociedad y también en aquellos que van al fútbol no a animar sino a insultar. La violencia es intolerable y el racismo es un tipo de violencia", afirmó Rubiales. "Ya dije que esto mancha a un equipo, a una ciudad y a un país. Es algo muy injusto. No podemos permitir que toda una sociedad quede injustamente señalada. Tenemos un problema que solucionar pero también hay que remarcar con contundencia que España es un país acogedor. De primer nivel mundial en libertades y derechos. Y también en convivencia salvo episodios que lamentablemente ocurren en todo el mundo, también aquí", ha añadido el presidente de la competición.

Rubiales ha insistido en que "España es destino de muchos por su calidad de vida incuestionable, pero también por la calidad y trato de nuestra gente" y en que es "probablemente uno de los países más integradores del mundo". "Dentro de España hay ciudades fantásticas. Una de las mejores ciudades que yo conozco, no de España sino del mundo, es Valencia. Valencia lo tiene todo y unos sinvergüenzas ni deben ni pueden manchar la imagen de Valencia. En Valencia vive mi familia. Es una ciudad extraordinaria. Además de su belleza, Valencia destaca por su pluralidad y porque es una ciudad realmente cosmopolita y tolerante. Yo diría que ejemplar", ha afirmado.

Tebas ha pedido competencias para acabar con el racismo en los campos de fútbol. "Sólo necesita un cambio de norma". Así aseguró en conferencia de prensa, que "con competencias" para adoptar sanciones, "en meses" resolverían "este problema" de los cánticos e insultos racistas y homófobos.

"Yo voto a Vos, lo tengo asumido"

Las instituciones quieren protagonizar la lucha contra el racismo, mientras en las tertulias se sigue hablando de ese tema, a veces con salidas inesperadas. Ha sucedido en El Chiringuito, donde Jota Jordi y el periodista Juan Manuel Rodríguez se han enfrentado con una salida extraña: "A ti te hará mucha gracia que te llamen racista, a mí no me hace gracia", ha asegurado Jota Jordi en un momento intenso de la discusión. A lo que Juanma Rodríguez ha contestado: "A mí me lo llevan... yo voto a Vox, yo lo tengo asumido eso Jota Jordi. Claro, pero qué me estás contando. Bienvenido al club". Entonces ha saltado Pedrerol: "Por favor, no vamos a influir en la campaña", ha dicho Pedrerol.

Mientras Rubiales que el racismo es un problema social que se refleja en el fútbol: "Tenemos un problema que se focaliza en el fútbol pero que no es del fútbol sino que es social y también hay que decir alto y claro que la aplastante mayoría de españoles somos tolerantes y respetuosos", apuntó.