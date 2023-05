Reina sobre Vinicius: «No me vale eso de que todo el mundo está en contra mía porque son racistas»

El guardameta del Villarreal, que tuvo un encontronazo con el delantero del Real Madrid en su último enfrentamiento, se ha pronunciado sobre los insultos racistas que recibió Vinicius en Mestalla. Pepe Reina aprovechó la ocasión para decir que España no es un país racista.

Tras censurar lo sucedido y dejando clara su posición contra cualquier forma de racismo, el guardameta del Villarreal dijo al ser preguntado sobre Vinicius en una entrevista para MARCA: «Cuanto menos provoques a la grada, cuanto menos provoques a los rivales y menos protestes al árbitro, más respeto vas a tener de todos».

Respecto a su desencuentro, Pepe Reina señaló: «Le dije que se dedicara más a jugar, que se debía centrar más en eso, en ser un pedazo de futbolista, porque lo es, rápido, desequilibrante, ya definiendo bien a gol... Se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo. Pero creo que debe madurar también en comportamiento, en tener más respeto por los rivales, en entender algunos valores o códigos del fútbol no escritos. Eso le mejoraría su rendimiento. No puede ser que cada partido fuera de casa sea una guerra para él».

«Yo se lo dije a Nacho y a Carvajal, cuando nos enfrentamos en la Copa. Que Vinicius se comporte a veces así repercute en el equipo globalmente. Si fuera mi compañero, yo se lo diría, como se lo digo aquí, a algún joven que no ha estado acertado alguna vez. Es un problema de valores y educación, por parte de todos. A mí no me vale eso de que todo el mundo está en contra mía porque son racistas», afirmó.

¿Es España un país racista para Pepe Reina?

Por último, Pepe Reina constató: «Racismo hay en Inglaterra, Francia, Italia... Y hay que luchar contra ello, de forma activa y decidida. Excluirlos del fútbol. Porque 'tarugos' hay en muchos campos, por eso hay que aplicar sanciones ejemplares: cerrar campos, parar partidos. Eso me parece perfecto, pero yo también opino que no todo es racismo. «España no es racista, o no más racista que otros países al menos, aunque hay actitudes racistas de algunos tontos», concluyó.