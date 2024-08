Dovbyk habla de su ‘no fichaje’ por el Atleti: “Había gente que no me quería”

Artem Dovbyk estaba a un paso del Atlético de Madrid, pero finalmente no existió el acuerdo final. Sin embargo, el delantero decidió probar suerte en Italia, más concretamente en la Roma. Pese a que el Girona había dado luz verde para la salida del futbolista por 40 millones de euros, la gestión del cuadro colchonero no gustó nada a su agente y eso lo aprovechó la Roma para presentar una oferta mayor por Dovbyk.

El entrenador Daniele de Rossi le ofreció a Artem Dovbyk un sueldo de 3,5 millones de euros que supera con creces los 1,5 que cobra en el Girona. No obstante, la oferta del equipo italiano es de 30 millones de euros más bonus, inferior todavía a la presentada por el Atlético de Madrid.

Oleksii Lundovskyi, agente del delantero del Girona Artem Dovbyk, aseguró este viernes en declaraciones a 'Ukrfootball' que no ve "un proyecto serio" para el atacante en el Atlético de Madrid, al tiempo que manifestó que su oferta es "significativamente inferior" en términos económicos a otros clubes interesados en él.

"¿Interés del Atlético? No fue por la relación que teníamos, pero con el Atlético no fue la mejor. Había gente que me quería en el club, otros no. No sentí confianza, a diferencia de con la Roma", analizaba en La Gazzetta dello Sport el propio futbolista. Sin duda, un mensaje directo.

"El Atlético es un club grande, pero no vimos un proyecto serio para Artem ahí. Y su oferta es significativamente inferior económicamente a las de otros clubes interesados en el máximo goleador de La Liga", explicó el representante, según recoge el citado medio ucraniano.