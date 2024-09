La drástica decisión de Joana Sanz tras una etapa difícil por el caso Alves

Joana Sanz es una de las mujeres que más de moda están después de todo lo ocurrido en el 'Caso Alves'. La modelo tomó la decisión de dejar su carrera profesional después de unos años pasándolo bastante mal. Y es que al fallecimiento de su madre por culpa del cáncer se unió poco después la detención de su marido, Dani Alves, acusado de agresión sexual en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022.

Más Noticias Dani Alves vuelve a jugar al fútbol

"La canaria decidió centrarse en su trabajo como modelo para seguir adelante en tal delicada situación, y también para generar ingresos, habría decidido para y tomar un descanso, ya que la vorágine de estar siempre ocupada también evitó que tuviese el tiempo necesario para curar sus heridas", afirman medios locales.

“Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. La posibilidad de viajar, conocer gente diferente y encima que te paguen…, es como para estar muy agradecido, ¿no? Todo eso no quita que me convierta en un cactus, pasar tanto tiempo sola es lo que tiene”, dijo.

“Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas. La verdad que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una base y tener un hogar”, contó la modelo a través de sus historias de Instagram.

“Con este storie, comunico que el próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno…, no lo sé”, zanjó la joven.