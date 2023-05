Pedrerol estalla en El Chiringuito tras el Real Sociedad-Real Madrid

La Real Sociedad sigue con paso firme en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones tras un triunfo convincente este martes por 2-0 ante un Real Madrid que concedió demasiado, regaló el primer gol del encuentro en un desafortunado lance de Eder Militao aprovechado por Take Kubo, y Ander Barrenetxea confirmó la victoria con otro tanto a cinco minutos del final.La primera parte ya fue dominada por el cuadro donostiarra, que llevaba cuatro años sin ganar al conjunto blanco, no aprovechó su gran ocasión en un disparo al larguero de Zubimendi y tuvo que sufrir en varios remates de Rodrigo con buenas respuesta de Álex Remiro.

La segunda mitad empezó de cine para los donostiarras, que aprovecharon un pase erróneo de Militao a Courtois interceptado por Kubo para marcar. Y luego, con la expulsión de Carvajal, vivieron un final más plácido de lo imaginado en el que rubricaron su buen encuentro con el tanto de Ander Barrenetxea en un gran remate que sorprendió a Courtois. Pero en el Real Madrid no daban crédito a lo sucedido con la expulsión de Carvajal por doble amarilla. La primera por pedir una tarjeta para un rival, la segunda por despejar la pelota y en la inercia, golpear a un rival.

"Siempre intentamos salir a ganar, pero fuera de casa no estamos demostrando el nivel que debemos en una competición como la Liga. No poniendo intensidad te gana cualquier equipo. No digo que la Real sea cualquier equipo, pero es una Liga muy difícil donde no hemos estado a la altura", aseguró Nacho tras el encuentro.

"Errores defensivos. Los llevamos teniendo durante varios partidos, sobre todo en la Liga. Y en un campo como este, que aprieta mucho, y con uno menos es muy complicado", decía sobre la expulsión de Dani Carvajal, que hizo ya imposible la remontada del Real Madrid, que además, estaba pensando en otras cosas.

Además, de Carvajal, también vieron amarilla Ceballos, el mismo Nacho y Rodrygo, casi todos por protestar al colegiado. Pese las decisiones arbitrales, el Real Madrid tampoco tuvo soluciones futbolísticas. Ancelotti no ha sabido manejar el equipo en LaLiga.

Pedrerol, enfadado con Ancelotti

Pero es que Ancelotti no tuvo soluciones para dar la vuelta al encuentro. El equipo ha estado muy irregular en el campenato, donde no ha dado la cara frente a un Barcelona, que por lo que se ha visto, ha estado muy pobre en goles marcados y llega muy justo al final de temporada. Sin embargo, saca muchos puntos a los blancos y puede celebrar LaLiga en la próxima jornada.¿Se puede tirar LaLiga de esta manera? ¿Es normal esto?, tienes un problema. Queda la Champions, pero si falla en la Champions el Madrid, hay tema", dijo en el comienzo del programa. Además, consideraba que en su expulsión, Dani Carvajal había estado muy torpe: "Es una torpeza de alguien que lleva tantos años en el fútbol", dijo. Tampoco le pareció bien el storie en Instagram que publicó el futbolista nada más ser expulsado y en el que ponía un emoji riéndose. Pero enseguida lo borró.