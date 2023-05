Otra vez amarillas raras para el Real Madrid

Esta vez no estaba Vinicius en el campo, pero otra vez el Real Madrid fue sometido a un trato muy extraño por parte del colegiado del encuentro. Tan raro que Ancelotti vio amarilla cuando Kubo se agarró de la espalda de Rodrygo para evitar un contragolpe y Pulido Santana no consideró que era amarilla para el japonés por cortar una acción prometedora del rival. Algo parecido había sucedido antes con Carvajal, que estaba montando un contragolpe cuando Oyarzabal le detuvo con un agarrón continuado. El lateral blanco pidió una amonestación clarísima que el colegiado no sólo no consideró sino que le mostró tarjeta a Carvajal por la protesta. La misma historia que otros días con Vinicius, que a la quinta falta recibida pide amarilla y la acaba viendo él.

No está teniendo suerte el Madrid en estas acciones en la Liga, algo que en Anoeta le costó jugar mucho rato con un futbolista menos por la doble amonestación a Carvajal, en una acción en la que despejó el balón antes de contactar con el rival. Quizá por eso Pulido Santana estuvo diez segundos dudando antes de llevarse por fin la mano al bolsillo para firmar una expulsión en la que puede que ninguna acción sea amarilla. El lateral se fue diciendo una y otra vez: «No es falta», y cumplirá la sanción ante el Getafe, con lo que podrá estar el sábado en la final de Copa.

«Me pareció que toca el balón antes en la falta en la segunda amarilla y en la primera no sé porque no he hablado con Carvajal», se quejaba Ancelotti.

Viajó el Real Madrid a San Sebastián sin su mejor pareja de delanteros. Benzema se quedó fuera justo antes de que el avión despegara pensando en Osasuna y Vinicius estaba cumpliendo su segundo ciclo de amarillas. Entre los dos suman 37 de los 69 goles que llevan los blancos en la Liga, 17 de Karim y 10 del brasileño. Es decir, el Madrid se midió al cuarto del campeonato sin los dos hombres que han marcado algo más del 39% de los tantos del equipo más goleador del torneo. Y, además, sin las 8 asistencias de Vini, mucho lastre que no pudo compensar la aparición de Mariano y, en la segunda parte, del canterano Álvaro.

«Siempre duele perder, pero tenemos que mirar adelante, estamos en una final de la Copa del Rey que queremos ganar y después vamos a intentar seguir en la Champions», cerraba Ancelotti tras la derrota.