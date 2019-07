Se esperaba la presentación de Kieran Trippier y el Atlético sorprendió añadiendo a Mario Hermoso al programación. Un 2 por 1 para completar su defensa con el internacional español añadido al inglés. Hermoso firma por cinco años y el Atlético abonará 25 millones más cuatro en variables al Espanyol, que se reserva el 20 por ciento de un futuro traspaso.

El jugador regresa a su casa, a Madrid, donde se formó jugando primero en la Escuela de la Concepción y más tarde en las divisiones inferiores del Real Madrid. "Incorporamos jugadores jóvenes y de calidad contrastada", anunciaba el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en la presentación, "y Hermoso combina juventud y experiencia. Tiene un extraordinario futuro".

El jugador se mostró emocionado, con la voz un poco temblorosa. "Es una de las cosas que más quería. Desde que tuve la oportunidad de de venir ni me lo pensé. Es una oportunidad única de seguir creciendo en mi carrera deportiva, es volver a mi ciudad", explica el nuevo central rojiblanco. "Desde que se me planteó la oportunidad de llegar aquí no hubo nada más. El presi, Miguel Ángel estaban muy ilusionados y todo el cariño que me han mostrado a mí y a mi gente han hecho que sienta lo que es el Atlético de Madrid", dice el defensa.

Hermoso llega para ocupar, en parte para ocupar el hueco que he dejado el uruguayo Godín, pero eso no le añade una carga adicional a Mario. "Presión, ninguna. Diego es historia del Atlético y y qué mejor manera que seguir ese camino", afirma.

El nuevo central rojiblanco llevará el número "22" en su camiseta.