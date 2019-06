El enfado de Thiem por la "mala educación" de Serena Williams

Dominic Thiem ha acusado a Serena de mala educación después de obligarle a dejar su conferencia de Prensa para hacerla ella. "Ponme en otra habitación, más pequeña, pero hazlo ahora" y le pusieron donde estaba Thiem con los periodistas. "Esto es una broma", se enfadó Thiem. "Tengo que dejar la sala porque ello viene, ¡qué demonios!, no me importa. Yo también puedo hacer lo que quiera", ha dicho antes de levantarse e irse. "Aunque yo fuese un junior, todos los jugadores tienen que esperar. Ha mostrado su mala educación. Estoy ciento por ciento seguro que Federer o Nadal no harían algo así"