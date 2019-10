El histórico récord negativo del Madrid ante el Anadolu Efes

El Real Madrid sufrió en Estambul su segunda derrota seguida en la Euroliga. La primera llegó la semana pasada en Kaunas. Ante el Anadolu Efes, el tropiezo llegó además con una marca negativa para la historia. El equipo de Laso sólo fue capaz de anotar siete canastas de dos en todo el partido (7/30 para un ridículo 23,3 por ciento). Nunca antes en los 406 partidos del Madrid en la Euroliga se había registrado una marca tan pobre.

Un vistazo a la estadística final del partido resume bien lo que sucedió en el Sinam Erdem turco. Media plantilla se quedó sin anotar de dos hasta acumular un brutal 0/19 en el tiro. Causeur (0/3), Randolph (0/2), Campazzo (0/6), Carroll (0/1), Tavares (0/1) y Taylor (0/6) fueron los principales responsables de la "hazaña". Sólo Mickey anotó más de una canasta de dos.

Los números no mienten. Dentro de la zona el porcentaje fue todavía peor. En la pintura, el Madrid sólo fue capaz de anotar 2/27. Durante el primer cuarto no hubo una canasta de dos. Ese parcial se cerró con un 0/8. La primera no llegó hasta el minuto quince en una acción de Llull. Y al descanso, el acierto reflejaba un 3/15. La cosa no mejoró luego y terminó con una derrota inquietante. A la espera de la primera semana con jornada doble de la competición, el Madrid protagonizó un récord negativo en su historia en la Euroliga.