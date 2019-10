Zidane ya sabe lo que se juega en el Galatasaray-Real Madrid. Su puesto de trabajo. Una derrota dejaría en posición muy delicada al equipo y más al entrenador. El nombre de Mourinho es el que más suena por sus buenas relaciones con el club blanco y porque lleva tiempo ofreciéndose en el mercado. Pero también Allegri está en la agenda de los directivos blancos

El entrenador italiano, con una impresionante carrera en el Milan y sobre todo en la Juventus es un candidato que también gusta por su capacidad para manejar banquillos de alta tensión como es del campeón italiano con el que fue invencible en el Calcio.

Zidane sabe que sus oportunidades se agotan y que necesita dar regularidad a un equipo que mezcla buenos minutos con otros decepcionantes y que no termina de arrancar. En Liga no va mal, aunque tampoco es brillante y en la Champions está con la soga al cuello, jugando una final en el tercer partido de la liguilla.

Por eso en el club buscan alternativas si el francés no consigue cambiar la situación. Hasta ahora no ha sido el revulsivo que se esperaba. Acabó mal la temporada, la pretemporada fue de todo menos ilusionante y el comienzo del curso ha sido muy irregular, sin terminar de convencer. El liderato servía como escudo para las críticas, pero una vez perdido, el equipo tiene que demostrar una reacción que hasta ahora no ha tenido. El partido en Estambul es definitivo.